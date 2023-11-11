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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

8 لقاءات مهمة وكلمة للتاريخ.. يوم حافل للرئيس السيسي بالعاصمة السعودية|إنفو جراف

السيسي ورئيسي
السيسي ورئيسي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت 11 نوفمبر 2023 في فعاليات القمة العربية الإسلامية الاستثنائية التي عقدت في العاصمة السعودية الرياض؛ بهدف تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه.

لقاءات السيسي بالقمة

وافتتح ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، صباح اليوم؛ للتضامن مع فلسطين، ولبحث الحرب في قطاع غزة، بمشاركة العديد من رؤساء ووفود الدول العربية والإسلامية.

وعلى هامش القمة، التقى الرئيس بثمانية من قادة الدول العربية والإسلامية وهم: ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، والرئيس الإيراني إبراهيم، والرئيس الإريتري أسياس أفورقي، و الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد.

وأكد كل من الرئيس السيسي مع ولي العهد السعودي خلال لقاءهما على الجهود المشتركة لوقف العدوان، وحماية المصالح العربية والأمن القومي العربي. وتوافق الزعيمان على تكثيف التعاون تنفيذًا للقرارات الصادرة عن القمة العربية الإسلامية في الرياض.

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وخلال لقاء  الرئيس السيسي بنظيره السوري، أكدا الزعيمان على موقفهم الرافض لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين. إضافًة إلى التوافق على ضرورة وقف إطلاق النار ووجوب نفاذ المساعدات بشكل مستدام ودائم لسكان قطاع غزة. وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس المصري على دعم القاهرة لدمشق لتحقيق الأمن والاستقرار، والرفض الكامل والصريح لأي تدخلات خارجية في الشأن السوري.

والتقى الرئيس السيسي مع الملك الأردني مؤكدين على رفض تعرض الأبرياء في قطاع غزة لسياسات العقاب الجماعي من حصار وتجويع أو تهجير، وأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

وفي سياق مشابه، توافق كل من الرئيس السيسي ونظيره العراقي خلال لقاءهم على ضرورة تحمل المجتمع الدولي المسئولية لما يجرى في القطاع. وأعرب الرئيس العراقي عن تقديره للدور المصري الجوهري في جهود تسوية هذه الأزمة.

وشهد لقاء الرئيس السيسي مع الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني التأكيد على مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق، وأعرب البرهان عن تقديره للمساندة المصرية الأخوية للحفاظ على وحدة واستقرار السودان.

أما عن اللقاء مع الرئيس التركي، فقد اتسم بالتوافق على ضرورة الوقف الفوري والعمليات العسكرية في قطاع غزة حمايةً للمدنيين من تردي الأوضاع الإنسانية. كما أن الاجتماع تناول سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا في شتى المجالات.

القمة العربية الإسلامية

وعلى هامش القمة، التقى الرئيس السيسي بنظيره الإيراني، واستعرض خلاله الرئيس السيسي جهود مصر لدفع مسار التهدئة ووقف إطلاق النار، وتقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة. وتطرق النقاش إلى أهمية تحجيم دائرة الصراع في المنطقة.

وحرص الرئيسي السيسي ونظيره الإرتيري خلال لقاءهما على مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين، وتنسيق قضايا الأمن الإقليمي في ظل التحديات التي تشهدها المنطقة، بالإضافة إلى ترسيخ التعاون في شتى المجالات.

وأكد الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة، أن المجتمع الدولي- لا سيما مجلس الأمن- يتحمل مسئولية مباشرة للعمل الجاد والحازم لتحقيق ما يلي، دون إبطاء:

  • الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط.
  • وقف كافة الممارسات التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.
  • اضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته؛ لضمان أمن المدنيين الأبرياء من الشعب الفلسطيني.
  • ضمان النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية، وتحمل إسرائيل مسؤوليتها الدولية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال.
  • التوصل إلى صيغة لتسوية الصراع بناءً على حل الدولتين.
  • إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
  • إجراء تحقيق دولي في كل ما تم ارتكابه من انتهاكات ضد القانون الدولي.

وكشف نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، مختار غباشي، عن أن لقاءات الرئيس السيسي اليوم على هامش القمة العربية الإسلامية؛ تأتي في إطار تعزيز التشاور والتنسيق بشأن التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، وسبل التحرك العربي والإسلامي إزائه، مؤكدا أن سياسة الدولة المصرية ثابتة على مدار التاريخ بشأن القضية.

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وأضاف "غباشي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي دائما ما يؤكد موقف مصر الثابت من الأحداث في غزة، وأنه لا تصفية للقضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري لسكان القطاع، مشيراً إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي لن ينصت ما لم تكن هناك ردود عربية قوية".

وشدد على أن المطلوب من القمة العربية الإسلامية هي أمور وسط بين الحرب والإدانة ومعروفة في العرف السياسي والدبلوماسي والعلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والإسلامية من ناحية والغرب من ناحية أخرى.

ومن جهته ثمن أستاذ القانون الدولي، الدكتور محمد محمود مهران، كلمة الرئيس السيسي، أمام أعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت اليوم السبت بالرياض.

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