عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

من حوادث الطيران الأكثر دموية في التاريخ .. قصة الرحلة السعودية 763

صدى البلد

في 12 نوفمبر سنة 1996، وقع حادث تصادم جوي بين طائرتين، وهو أكبر حادث جوي في تاريخ البشرية. الحادثة وقعت عند الساعة السادسة والنصف مساءً، عندما فقد برج مراقبة مطار نيودلهي الاتصال بربان طائرة الشحن الكازاخستانية "إليوشن AL-76" التي كانت تستعد للهبوط. 

تدمير الطائرتين

الحادث أدى إلى مصرع جميع ركاب الطائرتين، بلغ عددهم 349، وتدمير الطائرتين تمامًا. تبين فيما بعد أن الحادث نجم عن خطأ بشري ارتكبه الربان الكازاخستاني.

حادث الطائرتين 

كانت رحلة الخطوط الجوية السعودية رقم 763 متجهة من نيودلهي إلى مطار الظهران، وعلى متنها 289 راكبًا، وأغلبهم من العمالة الهندية. كانت الأحوال الجوية جيدة وبرج المراقبة وافق على إقلاع الطائرة. وفي الوقت نفسه، كانت طائرة شحن كازاخستانية تستعد للهبوط وتقلص ارتفاعها.

طلب ربان الطائرة الكازاخستانية من برج المراقبة تأمين عملية الهبوط، وتم الموافقة على ذلك وطلب منه تخفيض ارتفاعه إلى 4500 متر، في حين كانت الطائرة السعودية مقرر لها أن تحلق على ارتفاع 4260 مترًا تحتها، وتم إخبارهم بإبلاغهم عندما تظهر الطائرة السعودية أمامهم.

txt

تورطت في فضائح.. لماذا اختارت جورج إليوت اسما مستعارا في كتاباتها؟

txt

مصر تتصدر ترشيحات جائزة الشيخ حمد للترجمة في موسمها التاسع

حادث الطائرتين 

انقطاع الاتصال مع الربان الكازاخستاني 

ثماني دقائق لاحقًا، انقطع الاتصال مع الربان الكازاخستاني، وتبين أن الطائرتين اصطدمتا ببعضهما في الجو وتحطمتا تمامًا. لم ينج أي من ركاب الطائرتين في الحادثة، وبلغ عدد الضحايا 349، وتم تحديد جنسياتهم بأنهم هنود ونيباليين وكازاخستانيين وروس وسعوديين وباكستانيين وأمريكي واحد. أثارت الحادثة صدمة كبيرة في مجتمع الطيران العالمي وأدت إلى إجراء تحقيقات مكثفة لمعرفة أسباب الحادث. تبين أن الطائرة الكازاخستانية لم تلتزم بالتعليمات المعطاة من برج المراقبة ولم تتحكم بشكل صحيح في ارتفاعها.

وارتبطت الأسباب المحتملة عن الحادث بعدم وجود تواصل فعال بين الربانين وبرج المراقبة وعدم اتباع الطائرة الكازاخستانية للإرشادات المعطاة. تم تحسين إجراءات السلامة الجوية في أعقاب هذا الحادث، وتم تعزيز التدريب والاتصال بين طواقم الطائرات وبرج المراقبة من أجل تقليل خطر حوادث الاصطدام الجوي.

حادث الاحوال الجوية الخطوط الجوية السعودية الطيران العالمي الكازاخستاني رحلة الخطوط الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

إتخضت ..حارس العقار طارد الضحية في شوارع أكتوبر

أُصيب بجلطة أثناء التصوير..أسرار عن معاناة عثمان محمد علي مع المرض قبل وفاته

مفاجأة بشأن طقس الـ 3 أيام المقبلة.. والأرصاد تُحذر المواطنين من هذا الأمر

7 كلمات بين السجدتين.. رددها يفتحها الله عليك فتحا يتعجب منه أهل السموات والأرض

نتنياهو يعلن شرطا وحيدا لوقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم في غزة

دخل الكلية بالابتدائية| وزير التعليم يستقبل الطالب النابغ يحيى عبد الناصر ويكرمه

صلاح في صراع ثنائي.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

تصريحات استفزازية من نتنياهو بشأن الضحايا المدنيين في غزة

هل نهاية إسرائيل من علامات الساعة؟.. علي جمعة يروي تفاصيل زوالها من فلسطين

مدير مجمع الشفاء الطبى في غزة يفضح أكاذيب الاحتلال بشأن تزويد المستشفى بالوقود

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

ميناء القاهرة الجوي: لم يتم تسريب أي بيانات من الهجوم السيبراني على موقعنا اليوم

بعد تراجعه عالميا .. سعر الذهب في الإمارات اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من حوادث الطيران الأكثر دموية في التاريخ .. قصة الرحلة السعودية 763

أسد يهرب من سيرك ويتجول في شوارع قرية إيطالية.. شاهد ماذا حدث؟

تورطت في فضائح.. لماذا اختارت جورج إليوت اسما مستعارا في كتاباتها؟

كيفية إيقاف تساقط الشعر

فيديو

فوطتين في بطن مريضة.. أصابع الاتهام تطول 3 كوادر بمركز طبي بسوهاج

مفاجأة للجمهور.. هل يعود بن شرقي وطارق حامد إلى الزمالك ؟ «فيديوجراف»

مذيعة لأول مرة.. ياسمين صبري تشارك عمرو أديب في تقديم برنامج بودكاست

أدمنت شرب الكحول والحشيش.. تصريحات مثيرة للفنان نيقولا معوض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مقاومة الحروب الشخصية في ظل القرآن الكريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ