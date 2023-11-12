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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مصر تتصدر ترشيحات جائزة الشيخ حمد للترجمة في موسمها التاسع

صدى البلد

أعلن مجلس أمناء جائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي، انتهاء لجنة تسيير الجائزة من عملية الفرز الأولي للترشيحات التي تقدمت للجائزة في موسمها التاسع لعام 2023.

 ووفقًا للجنة، فإن المشاركات لهذا العام تمثل أفرادًا ومؤسسات معنية بالترجمة من 38 دولة حول العالم.

وقالت الدكتور حنان الفياض، المتحدثة الإعلامية باسم الجائزة، إن اللجنة تسلمت هذا العام ترشيحات من 19 دولة عربية هي: قطر، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وسوريا، والمغرب، ولبنان، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، والصومال، والعراق، وتونس، والسودان، والبحرين، واليمن، وفلسطين، وسلطنة عمان، وليبيا، والجزائر.

وأوضحت أن من بين الدول غير العربية التي تقدمت بترشيحات لهذا الموسم: إسبانيا، وباكستان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وبلغاريا، وكندا، وفرنسا، وماليزيا، والمكسيك.

وبحسب الفياض، حلت مصر في المرتبة الأولى من حيث عدد الترشيحات القادمة من الدول العربية "58 ترشيحاً"، تلتها السعودية "29 ترشيحاً)، ثم قطر (13 ترشيحاً). أما الترشيحات من الدول غير العربية، فقد تصدّرتها إسبانيا بـ 29 ترشيحاً، تلتها باكستان "12 ترشيحاً"، فالمملكة المتحدة "10 ترشيحات".

وبشأن الجنسيات التي تم الترشح منها للموسم التاسع، فقد تصدرتها: المصرية "52 ترشيحاً"، تلتها السعودية "22 ترشيحاً"، ثم السورية "14 ترشيحاً"، ثم العراقية والإسبانية والباكستانية "10 ترشيحات لكل منها"، ثم المغربية والصومالية "9 ترشيحات".

وتشمل الأعمال المترشحة العلومَ الإنسانية المختلفة، ومن أبرزها: الأدب، والدراسات الإسلامية، والفلسفة، والعلوم الاجتماعية، والعلوم السياسية، والتاريخ.

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وتقرر الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة في فئاتها المختلفة خلال حفل رسمي يقام يوم 12 ديسمبر 2023، في العاصمة القطرية الدوحة.

وتم اختيار اللغة الإسبانية في الدورة التاسعة لغةً رئيسة (إلى جانب الإنجليزية)، كما تم اختيار البلغارية والسندية والصومالية لغاتٍ فرعية، لتحفيز جهود الترجمة من اللغة العربية وإليها في الدول الناطقة بهذه اللغات، وتشجيع استمرارية المثاقفة بين مجتمعات هذه الدول والمجتمعات العربية.

وتعدّ هذه الجائزة التي انطلقت عام 2015، أكبر جائزة للترجمة من اللغة العربية وإليها على المستوى العالمي (تبلغ قيمتها المالية الإجمالية مليونَي دولار أمريكي)، وتستهدف المبرزين في حقل الترجمة، سواء أكانوا أفراداً أم مؤسسات، لتكريم الإنجاز والجهود طويلة الأمد المبذولة في مجال الترجمة، وتقدير دور الفاعلين في هذا المجال في تمتين أواصر الصداقة والتعاون بين شعوب العالم، ومد جسور التواصل بين الأمم، وإشاعة التنوع والتعددية والانفتاح.

جائزة الإمارات العربية الشيخ حمد للترجمة العاصمة القطرية الدوحة العاصمة القطرية

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