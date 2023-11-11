لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

في صباح الخامسة من نوفمبر عام 1918، وقعت ألمانيا اتفاقية هدنة مع الحلفاء، وهو الحدث الذي أنهى الحرب العالمية الأولى التي استمرت لمدة أربع سنوات، كانت هذه الحرب مدمرة وأسفرت عن مقتل تسعة ملايين شخص وجرح 21 مليونًا، وتسببت في خسائر فادحة لكلٍ من ألمانيا وروسيا والنمسا والمجر وفرنسا وبريطانيا العظمى، حيث فقدوا ما يقرب من مليون شخص أو أكثر، بالإضافة إلى ذلك، توفي ما لا يقل عن خمسة ملايين مدني بسبب الأمراض والجوع.

الحرب العالمية الأولى

في الثامن والعشرين من يونيو عام 1914، تسبب اغتيال الأرشيدوق فرانز فرديناند، وريث الإمبراطورية النمساوية المجرية، وزوجته في سراييفو على يد القومي الصربي جافريلو برينسيب، في اشتعال الحرب العالمية الأولى. كان فرديناند يزور القوات المسلحة الإمبراطورية لعمه في البوسنة والهرسك، وعلى الرغم من التهديدات التي تلقاها من القوميين الصرب الذين يرغبون في ضم تلك الأراضي النمساوية المجرية إلى صربيا المستقلة حديثًا، فإن النمسا والمجر اتهمت الحكومة الصربية بالهجوم وأعربت عن أملها في استخدام هذا الحادث كذريعة لحل مشكلة القومية السلافية بشكل نهائي. ومع ذلك، بفضل دعم روسيا لصربيا، تأجل إعلان الحرب من قبل النمسا والمجر حتى يتم تأكيد دعم ألمانيا لهم في حال تدخل روسيا.

في الثامن والعشرين من يوليو، أعلنت النمسا والمجر الحرب على صربيا، وانهارت السلامة الهشة بين القوى العظمى في أوروبا.

الحرب العالمية الأولى

في التاسع والعشرين من يوليو، بدأت القوات النمساوية المجرية قصف العاصمة الصربية بلغراد، وأمرت روسيا، التي كانت حليفة صربيا، بتعبئة القوات لمواجهة النمسا والمجر. وفي الأول من أغسطس، بدأت فرنسا، التي كانت تحلفت مع روسيا، تعبئ أثناء تطور الحرب، انضمت قوات ألمانيا والإمبراطورية النمساوية المجرية إلى الحرب العالمية الأولى، وتشكلت مجموعة تسمى المركزية المكونة من ألمانيا والنمسا والمجر والإمبراطورية العثمانية وبلغاريا. في المقابل، تشكلت قوات الحلفاء المكونة من فرنسا وبريطانيا العظمى وروسيا وإيطاليا والولايات المتحدة وأخرى، والتي كانت تدعم صربيا وبلجيكا ورومانيا واليابان والمزيد.

استمرت الحرب لسنوات طويلة وشهدت معارك هائلة ومأساوية مثل معركة السوم ومعركة فيردان ومعركة السوم ومعركة جليبولي ومعركة القصفة. في النهاية، بدأت قوات الحلفاء تحقق تقدمًا ملحوظًا في العام 1918، وتراجعت قوات المركزية. وبتوسع الناحية العسكرية والاقتصادية والسياسية للحلفاء، أدركت ألمانيا أنها لا يمكنها الاستمرار في الحرب.

وقعت ألمانيا في أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، وشهدت اضطرابات داخلية وتمردات شعبية. في هذه الأثناء، تعرضت القوات الحليفة للضغط المستمر والتقدم على الجبهات المختلفة. وبعدما أدركت ألمانيا أنها لا يمكنها الفوز في الحرب، قررت الدخول في مفاوضات لوقف إطلاق النار.

هدنة كومبيجن

تم توقيع اتفاقية هدنة كومبيجن في الحادية عشرة صباحًا من اليوم الحادي عشر من شهر نوفمبر عام 1918. وفي الساعة 11:00 صباحًا، بدأ سريان وقف إطلاق النار الذي كان يعتبر بمثابة نهاية رسمية للحرب. وبالتالي، انتهت الحرب العالمية الأولى.

وفقًا لشروط الهدنة، استسلمت قوات المركزية وسلمت أسلحتها، وتم سحب القوات الألمانية من الأراضي المحتلة في فرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ. كما تم تعيين شروط صارمة لألمانيا والدول المركزية الأخرى، بما في ذلك تقليص القوات العسكرية وتسليم المعدات والمواد الحربية ودفع تعويضات واسعة النطاق.

عرفت الحرب العالمية الأولى باسم "الحرب لإنهاء كل الحروب" بسبب المذابح والدمار الهائل الذي تسببت فيه، لسوء الحظ ، فإن معاهدة السلام التي أنهت الصراع رسميًا - معاهدة فرساي لعام 1919 - فرضت شروطًا عقابية على ألمانيا أدت إلى زعزعة استقرار أوروبا ووضعت الأساس للحرب العالمية الثانية.