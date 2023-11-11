عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

%20 من حصيلة بيع لوحات فنانين تشكيليين لصالح فلسطين| تفاصيل

صدى البلد

قرر عدد من الفنانين التشكيليين تخصيص أكثر من 100 لوحة فنية وعرضها فى أحد المعارض، للبيع على أن يتم تخصص 20% من عائداتها لدعم الأشقاء فى غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري للتصرف فيها بمعرفته في تقديم المساعدات اللازمة.

txt

ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

txt

رسالة أنقذت دوستويفسكي من الإعدام.. ما القصة؟

وأكد المشاركون فى المعرض أن الفن هو وسيلتنا الوحيدة للتعبير عن تضامنا الإنساني مع كل محتاج خاصة إخواننا في فلسطين".

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين المحترفين الذين يقدمون أعمالا تمثل مختلف المدارس الفنية من تجريبية وتجريدية، منهم من شارك في العديد من المعرض المحلية والاقليمية، ومن الفنانين المشاركين، هالة فوزي، بريهان سالم، دينا بركات، هيدي خالد، سميحه فارس، ليلي عزمي، ،سلمي محمد ، هدي شوقي، رانيا منصور، أشرقت علام ، مها محمود ، ناهد سامي، اروي الغنيمي ،يسرا أمين، دينا صبحي وجينا جمال مروة سمير وآخرين.

الفنانيين التشكيليين الهلال الأحمر المصري المدارس الفنية العزل الصحي الهلال الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتصار ساحق للمقاومة.. جثث جنود الاحتلال تملأ الشوارع.. ولغز رقم 1111

بعد وصوله 40 جنيها|قرار عاجل من الحكومة ينسف أسعار السكر.. ماذا حدث؟

مفاجأة للملاك.. حل أزمة الإيجار القديم| قانون جديد ينهي الأزمة

48 ساعة دسمة في الزمالك| صائد البطولات يقترب من تدريب الأبيض.. وطارق حامد في النادي.. تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

البنك الأهلي يطالب الزمالك بعودة ناصر منسي | تفاصيل

تهديدي.. خطاب عاجل لـ حسن نصر الله وهذا أبرز ملامحه

وقع العقود .. أحمد حسن يكشف مفاجآت داخل بيراميدز

ترشيحاتنا

لم تنتهِ بالاستسلام.. كيف انتهت الحرب العالمية الأولى؟

محمود عباس: إلى متى هذه الاستباحة والقتل وغياب العدالة بحق الشعب الفلسطيني؟

النجاح يتواصل.. المقاومة الفلسطينية تعلن تكبيد الاحتلال خسائر جديدة

للبيع بـ 10 آلاف جنيه فقط.. سر شقة بالزمالك لا يرغب أحد في شرائها

الخميس القادم.. غلق مطالع محور 26 يوليو من ميدان لبنان وأكتوبر| تعرف على البدائل

مشاورات مصرية تركية على هامش القمة العربية الإسلامية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماري مالون.. طاهية الموت التي قضت 26 عامًا في العزل الصحي

جريمة كبرى.. إسرائيل تواصل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين| تعرف على الأسباب

بـ 5 طرق .. كيف تتعامل بحكمة عند بلع شوكة من السمك؟

احذر من ظهور هذه الأعراض.. علامة واضحة على الإصابة بمرض الذئبة

فيديو

أحمد فؤاد خليل يكشف سر عدم حصول والده على بطولة مطلقة

رقم كبير.. أحمد فؤاد خليل يكشف أول أجر حصل عليه والده

لا أشكو لأحد.. حورية فرغلي تكشف تفاصيل عمليتها الأخيرة| فيديوجراف

7 شكائر أموال .. كنز علي بابا داخل غرفة عجوز متسول بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ