%20 من حصيلة بيع لوحات فنانين تشكيليين لصالح فلسطين| تفاصيل

قرر عدد من الفنانين التشكيليين تخصيص أكثر من 100 لوحة فنية وعرضها فى أحد المعارض، للبيع على أن يتم تخصص 20% من عائداتها لدعم الأشقاء فى غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري للتصرف فيها بمعرفته في تقديم المساعدات اللازمة.

وأكد المشاركون فى المعرض أن الفن هو وسيلتنا الوحيدة للتعبير عن تضامنا الإنساني مع كل محتاج خاصة إخواننا في فلسطين".

ويضم المعرض مجموعة كبيرة من الفنانين المحترفين الذين يقدمون أعمالا تمثل مختلف المدارس الفنية من تجريبية وتجريدية، منهم من شارك في العديد من المعرض المحلية والاقليمية، ومن الفنانين المشاركين، هالة فوزي، بريهان سالم، دينا بركات، هيدي خالد، سميحه فارس، ليلي عزمي، ،سلمي محمد ، هدي شوقي، رانيا منصور، أشرقت علام ، مها محمود ، ناهد سامي، اروي الغنيمي ،يسرا أمين، دينا صبحي وجينا جمال مروة سمير وآخرين.