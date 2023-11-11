4 كتب لعبد الوهاب المسيري تشرح جذور الصهيونية وعلاقتها بإسرائيل| تعرف عليها

عبد الوهاب المسيري صاحب أهم موسوعة عربية عن "اليهودية والصهيونية"ترك تراثاً علمياً عميقاً قد خلّد ذكره ونحتاج سنيناً وعقوداً لتفكيكه والاستفادة منه، إذ تنتشر كتبه في كل أرجاء العالم العربي فلا يخلو بيت من بيوت المثقفين العرب من كتاب من كتب المسيري.

فإذا أردنا أن نعرف الصهيونية واليهودية معرفة عميقة ونطلع على كل تفاصيلهما فمن أفضل من المسيري شارحاً ومفككاً. فعندما تبحث عن الأصول الفكرية التي جعلت كل المثقفين العرب يرفعون له القبعة ونوضح في التقرير التالي أهم 4 كتب له.

موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية"

هذه هي موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية التي صدرت للكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله والتي تقع في ثمان مجلدات تتناول هذه الموسوعة كل جوانب تاريخ العبرانيين في العالم القديم، وتواريخ الجماعات اليهودية بامتداد بلدان العالم، وتعداداتها وتوزيعاتها، وسماتها الأساسية، وهياكلها التنظيمية، وعلاقات أفراد الجماعات اليهودية بالمجتمعات والدول التي يوجدون فيها وبالدولة الصهيونية. كل مجلد يتناول موضوعا منفردا المجلد الاول : الإطار النظري المجلد الثاني : الجماعات اليهودية : إشكاليات المجلد الثالث : الجماعات اليهودية : التحديث والثقافة المجلد الرابع : الجماعات اليهودية : تواريخ المجلد الخامس : اليهودية : المفاهيم والفرق المجلد السادس : الصهيونية المجلد السابع : إسرائيل : المستوطن الصهيوني المجلد الثامن : الفهارس

الأيديولوجية الصهيونية

يعتبر هذا الكتاب بقسميه الأول والثاني للدكتور عبدالوهاب المسيري، تأريخًا لبداية ظهور وتكون الأفكار الصهيونية وتبلورها بشكل كامل، ثم يوضح عبدالوهاب المسيري كيف تم الحشد لها، وكيف أنها في النهاية اجتمعت في شكل دولة إسرائيل. والقسم الثاني الذي بين أيدينا يتناول الصهيونية واليهود، والاستجابة اليهودية للصهيونية، ويحدثنا عن الصهيونية والعرب، وجذور المسألة الإسرائيلية، وغير ذلك من المحاور الهامة التي تعين على فهم تبلور دولة إسرائيل علاقتها بما حولها من الدول.

كتاب مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي

يتناول كتاب مقدمة لدراسة الصراع العربي الإسرائيلي القضية الفلسطينية وجذورها، وكذلك الصراعات والحروب المستمرة بين العرب وإسرائيل، وكيف يدعم الغرب إسرائيل وكذلك يهود العالم الذين يدعمون إسرائيل ويقدمون المساعدات لها، وفي الوقت ذاته يرفضون السفر إليها.

ويوضح الطبيعة الاستعمارية والاستيطانية للكيان الصهيوني، ويضع تعريفًا شاملًا للصهيونية يوضح من خلاله الأسباب الأساسية للأزمة الصهيونية، ويذكر كذلك الأزمات والمشكلات داخل المجتمع اليهودي.

كتاب الجماعات الوظيفية اليهودية

يتناول الكتاب الجماعات الوظيفية بالشرح ويعرض معناها ويبين مفهومها، ثم يقدم تحليلًا عميقًا لهذه الجماعات الوظيفية من الناحية التاريخية ومن الناحية العلمية، ويسلط الضوء كذلك على طبيعة الدور الذي يلعبه اليهود في الحضارة الغربية.

وقدم كتاب الجماعات الوظيفية اليهودية: نموذج تفسيري جديدا لدولة الصهيونية باعتبارها كيانًا استيطانيًّا إحلاليًّا ووظيفيًّا، وعلى الرغم من تركيز المسيري في الكتاب على الجماعات الوظيفية اليهودية، فإنه تناول مفهوم مصطلح الجماعة الوظيفية بشكل أكثر تركيزًا.