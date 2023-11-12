تورطت في فضائح.. لماذا اختارت جورج إليوت اسما مستعارا في كتاباتها؟

يصادف اليوم ذكرى ميلاد جورج إليوت التي اشتهرت برواياتها التي تجري أحداثها في إنجلترا وتتميز بواقعيتها وعمقها النفسي.

اختيار اسم مستعار لكتاباتها

اختارت ماري “اسم رجالي” لكتاباتها، لأنها أرادت أن تكون واثقة من أن أعمالها ستُعتبر جدية، ولكي لا يُنظر إليها على أنها كاتبة رومانسية لمجرد كونها امرأة. على الرغم من وجود العديد من النساء اللاتي كنّ مؤلفات في ذلك الوقت في أوروبا، ومن المعتقد أنها قامت بتغيير اسمها لتتجنب الانتباه إلى علاقتها بالفيلسوف جورج هنري لويس، الذي كان متزوجًا في ذلك الوقت.

جورج إليوت

تورط جورج إليوت في فضائح

ما قد لا تعرفه عن جورج إليوت هو أنها كانت متورطة في فضائح في البداية، تم استبعادها من المجتمع بسبب عيشها مع رجل متزوج يدعى جورج لويس. وبعد وفاته، تأثرت سمعتها عندما تزوجت رجلاً أصغر منها بعشرين عامًا.

في عام 1811، نشرت الكاتبة جين أوستن رواية "المعنى والعاطفة" تحت اسم مستعار "من قبل سيدة". وبعد ذلك، ظهرت جميع أعمالها بصورة مجهولة الهوية خلال حياتها.

جورج إليوت

تزايدت فكرة استخدام أسماء مستعارة بين الكاتبات بشكل متزايد في منتصف القرن التاسع عشر. وكان من بين هؤلاء الكاتبات جورج ساند (1804-1876) ولويزا ماي ألكوت (1832-1888) اللتان نشرتا أعمالهما تحت اسم مستعار وهو AM Barnard. وتغير الأمر كثيرًا خلال الستينيات من القرن التاسع عشر بفضل زيادة توظيف النساء وتعليمهن.

وبدأت النساء مثل ماري برادون في نشر أعمالهن تحت أسمائهن الحقيقية.