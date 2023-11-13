الأمم المتحدة تنكس الأعلام بمقارها على أرواح شهداء غزة من موظفيها

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل لها، أن الأمم المتحدة قامت بتنكيس الأعلام بمقارها على أرواح شهداء غزة من موظفيها.

القصف على غزة

وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، مقتل وإصابة "عدد كبير" من الأشخاص جراء قصف طال مقرا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال البرنامج في بيان إن القصف أدى إلى "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، معتبرا أن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين النازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".

وأشار إلى أن المقر أخلي من موظفي الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر ، قبل أن يفتح لاستقبال النازحين.