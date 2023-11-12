الاحتلال قصف مقر لها.. بيان شديد اللهجة من الأمم المتحدة ضد إسرائيل

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الأحد، مقتل وإصابة "عدد كبير" من الأشخاص جراء قصف طال مقرا له في مدينة غزة لجأ إليه فلسطينيون هربا من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس.



ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، قال البرنامج في بيان إن القصف أدى إلى "سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى"، معتبرا أن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة المدنيين النازحين تحت النزاع أمر غير مقبول ويجب أن يتوقف".



وأشار إلى أن المقر أخلي من موظفي الأمم المتحدة في الأسبوع الأول من الحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر ، قبل أن يفتح لاستقبال النازحين.



وأضاف: "يجب احترام وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة في جميع الأوقات".