مسيرة يهودية في أمريكا لدعم فلسطين وإدانة الحرب على غزة .. شاهد

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي الفلسطينية فيديو لمسيرة لليهود الأرثوذكس في أمريكا، ينظمون وقفات احتجاجية لدعم فلسطين وإدانة الحرب على غزة.

https://x.com/shehabagency/status/1723946651599896941?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

وتشهد غزة خلال هذه الأيام هجمات مكثفة من جيش الاحتلال الذي يستهدف المستشفيات التي تؤي أطفال ونازحين، بحجة وجود أنفاق تحتها يختبئ فيها قادة حماس.

وأكد المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أن “الاحتلال الإسرائيلي يواصل عمليات القنص في محيط مستشفى الشفاء”.

وأوضح أنه “مع مرور الوقت وفقدان الوقود سنفقد العدد الأكبر من مرضى الرعاية المركزة والرضع”.