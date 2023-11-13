سحب مضاد حيوي شهير من الصيدليات لعدم مطابقته للمواصفات

في إطار منشورتها الدورية، وجهت هيئة الدواء المصرية في منشورا لها حمل رقم ٢٧ لعام ٢٠٢٣ بضبط وتحريز ما يوجد في الأسواق لكافة العبوات من المستحضر Deltaclav 228.5 mg/5ml

رقم التشغيلة: 21845



وأوضحت هيئة الدواء المصرية في منشورها أن سبب السحب بسبب صدور عدم مطابقة للتشغيلة

الموضحة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

الجدير بالذكر أن الدواء المذكور عبارة مضاد حيوي ينتمي إلى مجموعة من الأدوية تسمى البنسيلين، ويعالج العديد من الالتهابات البكتيرية عن طريق إيقاف نمو البكتيريا المسببة للمرض من خلال تثبيط البناء الحيوي لجدار الخلية البكتيرية، مما يؤدي إلى موتها.

حمض الكلافونيك (بالإنجليزية: Clavulanic Acid): هو مثبط بيتا لاكتاماز يمنع البكتيريا من أن تصبح مقاومة للأموكسيسيللين.