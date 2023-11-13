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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصم أكثر من 9000 جنيه على أفخم هاتف من سامسونج

خصم أكثر من 9000
خصم أكثر من 9000 جنيه على أفخم هاتف من سامسونج

مع اقتراب  البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 5 بتخفيض بقيمة 300 دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبا 9000 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 1500 دولار.

Samsung Galaxy Z Fold 5 هو هاتف ذكي قابل للطي من إنتاج شركة سامسونج، تم إطلاقه في أغسطس 2023. يتميز الهاتف بشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. أما الشاشة الداخلية فهي بقياس 7.6 بوصة من نفس النوع، بدقة 2176 × 1812 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز.

خصم أكثر من 9000 جنيه على أفخم هاتف من سامسونج

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 5:

 

• المعالج: Snapdragon 8+ Gen 2 ثماني النواة

• التخزين / الرام: 256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام

• الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+12+10 ميجابكسل / امامية 4 ميجابكسل

• الشاشة: خارجية 6.2 بوصة وداخلية 7.6 بوصة Dynamic AMOLED 2X

• نظام التشغيل: أندرويد 13

• البطارية: 4400 مللي أمبير

 

مميزات Samsung Galaxy Z Fold 5:

 

• شاشة خارجية وداخلية كبيرة بدقة عالية ومعدل تحديث عالي

• معالج قوي من كوالكوم

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية

• دعم الشحن السريع بقوة 25 واط

 

عيوب Samsung Galaxy Z Fold 5:

 

• سعره المرتفع

• عدم دعمه لمقاومة الماء والغبار

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