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فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف سامسونج Samsung Galaxy Z Fold 5 بتخفيض بقيمة 300 دولار أمريكي (أي ما يعادل تقريبا 9000 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 1500 دولار.

Samsung Galaxy Z Fold 5 هو هاتف ذكي قابل للطي من إنتاج شركة سامسونج، تم إطلاقه في أغسطس 2023. يتميز الهاتف بشاشة خارجية بقياس 6.2 بوصة من نوع Dynamic AMOLED 2X، بدقة 2316 × 904 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. أما الشاشة الداخلية فهي بقياس 7.6 بوصة من نفس النوع، بدقة 2176 × 1812 بكسل، مع معدل تحديث متكيف 120 هرتز.

خصم أكثر من 9000 جنيه على أفخم هاتف من سامسونج

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold 5:

• المعالج: Snapdragon 8+ Gen 2 ثماني النواة

• التخزين / الرام: 256/512 جيجا بايت مع 12 جيجا رام

• الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+12+10 ميجابكسل / امامية 4 ميجابكسل

• الشاشة: خارجية 6.2 بوصة وداخلية 7.6 بوصة Dynamic AMOLED 2X

• نظام التشغيل: أندرويد 13

• البطارية: 4400 مللي أمبير

مميزات Samsung Galaxy Z Fold 5:

• شاشة خارجية وداخلية كبيرة بدقة عالية ومعدل تحديث عالي

• معالج قوي من كوالكوم

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة عالية

• دعم الشحن السريع بقوة 25 واط

عيوب Samsung Galaxy Z Fold 5:

• سعره المرتفع

• عدم دعمه لمقاومة الماء والغبار