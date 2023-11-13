مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro بتخفيض بقيمة 160 يورو (أي ما يعادل تقريبا 5300 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 240 يورو.

Redmi Note 12 Pro هو هاتف ذكي من الفئة المتوسطة من إنتاج شركة شاومي، تم إطلاقه في نوفمبر 2023. يتميز الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Dimensity 1080 ثماني النواة، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

عرض البلاك فريداي..خصم 5500 جنيه على موبايل Note 12 Pro الخارق

مواصفات Redmi Note 12 Pro:

• المعالج: ثماني النواة Dimensity 1080 تكنولوجيا 6 نانو

• التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 6/8 جيجا رام

• الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / امامية 16 م.ب.

• الشاشة: 6.67 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

• نظام التشغيل: اندرويد 12

• البطارية: 5000 مللي أمبير

مميزات Redmi Note 12 Pro:

• شاشة OLED بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز

• معالج قوي من ميدياتك

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير

عيوب Redmi Note 12 Pro:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K



الألوان المتاحة:

• الأزرق

• الأسود

• الأبيض