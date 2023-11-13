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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض البلاك فريداي.. خصم 5500 جنيه على موبايل Note 12 Pro الخارق

عرض البلاك فريداي..خصم
عرض البلاك فريداي..خصم 5500 جنيه على موبايل Note 12 Pro الخا

مع اقتراب الجمعة السوداء أو البلاك فريداي تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر نوفمبر.

فشاهدنا عرضا رائعا على موقع أمازون ألمانيا يبيع هاتف شاومي Redmi Note 12 Pro بتخفيض بقيمة 160 يورو (أي ما يعادل تقريبا 5300 جنيه مصري ) ليصل سعره بعد الخصم إلى 240 يورو.

Redmi Note 12 Pro هو هاتف ذكي من الفئة المتوسطة من إنتاج شركة شاومي، تم إطلاقه في نوفمبر 2023. يتميز الهاتف بشاشة OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1080 × 2400 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعالج Dimensity 1080 ثماني النواة، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير.

عرض البلاك فريداي..خصم 5500 جنيه على موبايل Note 12 Pro الخارق

مواصفات Redmi Note 12 Pro:

 

• المعالج: ثماني النواة Dimensity 1080 تكنولوجيا 6 نانو

• التخزين / الرام: 128/256 جيجا بايت مع 6/8 جيجا رام

• الكاميرا: خلفية ثلاثية 50+8+2 م.ب. / امامية 16 م.ب.

• الشاشة: 6.67 بوصة بدقة 1080x2400 بها ثقب صغير

• نظام التشغيل: اندرويد 12

• البطارية: 5000 مللي أمبير

 

مميزات Redmi Note 12 Pro:

 

• شاشة OLED بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز

• معالج قوي من ميدياتك

• كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل

• بطارية كبيرة بسعة 5000 مللي أمبير

عيوب Redmi Note 12 Pro:

• لا يدعم الشحن اللاسلكي

• لا يدعم تصوير الفيديو بدقة 8K


الألوان المتاحة:

 

• الأزرق

• الأسود

• الأبيض

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