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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

فرصة للشراء .. أرخص هاتفين سامسونج وأوبو في مصر

فرصة للشراء..أرخص
فرصة للشراء..أرخص هاتفين سامسونج وأوبو في مصر

أعلنت شركتا سامسونج وأوبو، الرائدتان في مجال التكنولوجيا، عن إطلاق أرخص هواتفهما الذكية في مصر، وهما هاتف Samsung Galaxy A04 وهاتف Oppo A16K.

يأتي هاتف Samsung Galaxy A04 بسعر يبدأ من 3950 جنيه مصري، بينما يأتي هاتف Oppo A16K بسعر يبدأ من 4949 جنيه مصري. وبذلك، يُعدّ الهاتفان خيارًا جذابًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة.

يتميز كلا الهاتفين بشاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة، مع جودة HD+، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية. ويعمل كلا الهاتفين بمعالج Helio P35 من ميدياتك، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، وذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجابايت.

Samsung Galaxy A04

أما الكاميرا الخلفية للهاتفين، فهي مزدوجة العدسة، بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق. أما الكاميرا الأمامية، فهي بدقة 5 ميجابكسل.

يعمل كلا الهاتفين بنظام التشغيل Android 12، ويحتوي كلا الهاتفين على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع.

Oppo A16K

أشاد خبراء التكنولوجيا بالهاتفين، واعتبروهما خيارًا جيدًا للمستخدمين ذوي الميزانية المحدودة. حيث يوفر الهاتفان مواصفات جيدة مقابل السعر، مع شاشة كبيرة، وكاميرا مزدوجة العدسة، وبطارية كبيرة.

وقال أحد الخبراء: "يعد كل من هاتف Samsung Galaxy A04 وهاتف Oppo A16K خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بسعر مناسب، ويوفر مواصفات جيدة تلبي احتياجاتهم اليومية."

يتوفر الهاتفان في مصر بدءًا من اليوم، في جميع فروع سامسونج وأوبو المعتمدة في جميع أنحاء البلاد.

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