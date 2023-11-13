أمل جديد.. طبيبة تكشف تفاصيل أحدث علاج لمرض السكر من النوع الأول

كشفت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة العامة والسكر بجامعة القاهرة، تفاصيل أجدد علاجات مرض السكر من النوع الأول.

وقالت إيناس شلتوت في حوارها في برنامج " صباح الورد " المذاع على قناة " تن "، :" هناك علاج جديد وهو زرع خلايا بيتا المنتجة للأنسولين في الأطفال والشباب المصابين بمرض السكر من النوع الأول ".

وأضافت إيناس شلتوت:" تمت الموافقة على هذا النوع من العلاج من منظمة الأغذية والعقاقير الأمريكية وحددت الأطفال والشباب الذين يمكن أن يستخدموا هذا النوع من العلاج ".

وتابعت إيناس شلتوت :" ويتم استخدام هذا النوع من العلاج مع الأطفال المصابين بهبوط شديد في الدم والذين يصابون بغيبوبة سكر، ومن يحصل على هذا العلاج يحصل على أدوية مثبطة للمناعة ".

وأكملت إيناس شلتوت:" هذا النوع الجديد من العلاج أمل جديد للمصابين بالسكر من النوع الأول لكنه مازال هناك مشكلة تتمثل في ضرورة الحصول على أدوية مثبطة للمناعة ".