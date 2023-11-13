خطر .. المصل واللقاح يحذر من حقنة البرد |فيديو

حذر أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، من خطورة الحصول على حقن البرد، وقدم نصائح للوقاية من الفيروسات التنفسية.

وقال أمجد الحداد في حواره في برنامج " 8 الصبح " المذاع على قناة " دي إم سي"،:" فصل الخريف يكون به تقلبات جوية ويعتبر موسم نشاط للعدوى الفيروسية التنفسية ".

وأضاف أمجد الحداد:" البرد والأنفلونزا ومتحور كورونا أكثر الفيروسات التنفسية التي تظهر في هذا التوقيت من العام ".

وتابع أمجد الحداد:" الفيروسات التنفسية المنتشرة لا تعالج بالمضادات الحيوية ويجب أخذ مضاد حيوي بعد استشارة طبيب ".

واكمل أمجد الحداد:" نحذر من الحصول على مجموعة البرد أو حقنة البرد لأن العدوى الفيروسية لايتم علاجها بحقنة البرد ، وحقنة البرد تحقق نوع من الارتياح الوهمي لانها بها كورتيزون ومضاد حيوي ومسكن ".

ولفت أمجد الحداد:" حقنة البرد تضعف المناعة وتؤدي إلى نمو جيل من البتكيريا مقاوم للمضاد الحيوي وتتسبب في مشاكل صحية كثيرة".