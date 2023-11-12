إسلام عنان: بعد الحرب العالمية الثانية انتشرت موجة من الأوبئة

كشف الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، عن الوباء المهدد للبشرية، مؤكدا أن هناك عالما تحدث لصحيفة ديلي ميل البريطانية عن هذا الوباء، أكد أنه قال ماذا لو اجتمع عدة فيروسات من عائلة واحدة مثلا نيباه والحصبة.

وأكد «عنان» خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن فيروس نيباه وفياته أعلى وتصل لنسبة 75% وانتشاره أقل، والعكس الحصبة، موضحا أنه بعد الحرب العالمية الثانية، تم انتشار موجة من الأوبئة، وظهور الطاعون، مشيرا إلى أن ذلك كان له تأثير كبير على أوروبا واقتصادها.



وأوضح أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، أن اليابان استخدمت الحرب البيولوجية لأول مرة في الحرب العالمية الثانية ضد الصين، لافتا إلى أن ذلك الحرب موثقة وتصنف كأكبر استخدام للأسلحة البيولوجية.

يوجد العديد من الفيروسات في لعالم



ولفت الدكتور إسلام عنان أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إلى أن العالم أكد أن لو اجتمع فيروس نيباه والحصبة مع بعضهما البعض لكان الوباء الكبير، مشددا على أنه يوجد العديد من الفيروسات في لعالم منها ما يكون وفياته أكثر وانتشاره أقل.

