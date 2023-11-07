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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الوباء الأكثر خطورة.. ما هي فيروسات Paramyxovirus

الفيروسات
الفيروسات

 تعد عائلة فيروسات المخاطانية Paramyxoviridae من أخطر الكائنات التى تصيب الجسم بعدد كبير من الأمراض وينتمي لها عدد كبير من الفيروسات مثل النكاف والحصبة

ووفقا لما جاء في موقعsciencedirect  نعرض لكم أهم المعلومات عن عائلة الفيروسات المخاطانية Paramyxoviridae.

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تسبب عائلة Paramyxoviridae معظم الأمراض المدمرة للحيوانات والبشر.
و على وجه الخصوص، يمكن القول إن الفيروسات المسببة للطاعون البقري، وحمى الكلاب، ومرض نيوكاسل، والحصبة، والنكاف تسببت في معدلات وفيات أكبر من أي مجموعة أخرى من الفيروسات في التاريخ

وقد تم الحد من تأثير هذه الأمراض بشكل كبير من خلال استخدام اللقاحات في كل من البشر والحيوانات، إلى جانب انخفاض أعداد السكان والقيود المفروضة على تحركات الحيوانات بسبب أمراض مثل الطاعون البقري ومرض نيوكاسل و إن تاريخ الفيروسات المخاطانية مليء بالتقارير غير الصحيحة التي تؤدي إلى تعقيد تصنيفها التصنيفي وتخلط بين تقييم قدرتها الحقيقية على التسبب في حالات العدوى بين الأنواع.

إن تسميات الفيروسات داخل عائلة Paramyxoviridae مربكة ومليئة بالتناقضات، حيث تم تسمية الفيروسات الفردية بشكل مختلف وفقًا لأنواعها الأصلية، أو المواقع الجغرافية لاكتشافها، أو العلاقات المستضدية، أو الأسماء المعطاة المتعلقة بالأمراض التي تنتجها في الحيوانات المصابة أو البشر.

فيروسات Paramyxovirus متعددة الأشكال، ويبلغ قطرها 150-350 نانومتر والفيروسات مغلفة ومغطاة بمسامير كبيرة من البروتين السكري
ولعبت الامصال واللقاحات دور كبير في تحجيم هذه النوعية من الفيروسات التى تسبب أكثر من 70 مرض خطير 

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