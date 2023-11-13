كاتب صحفي : المساعدات المصرية لـ غزة تتجاوز 80% بين دول العالم |فيديو

قال الكاتب الصحفي إسلام الشافعي، إن المساعدات المصرية لـ غزة تتجاوز 80% من إجمالي حجم المساعدات، مؤكداً أن دخول المساعدات إلى غزة ليس أمراً سهلاً، معلقا:"لو لا وقوف مصر بقوة مكنش في مساعدات هتدخل لـ غزة"

إسرائيل تضع عراقيل إجرائية لدخول المساعدات إلى غزة



وأضاف إسلام الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن وزير الخارجية المصري قال إن إسرائيل تضع عراقيل إجرائية لدخول المساعدات إلى غزة.

وأشار الكاتب الصحفي إسلام الشافعي إلى، أن جميع المساعدات التي قدمت من جميع دول العالم و المنظمات الدولية إلى غزة ، لا تتجاوز 10% من المساعدات التي قدمتها مصر.

