عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي : المساعدات المصرية لـ غزة تتجاوز 80% بين دول العالم |فيديو

المساعدات الإنسانية
المساعدات الإنسانية

قال الكاتب الصحفي إسلام  الشافعي، إن المساعدات المصرية لـ غزة تتجاوز 80% من إجمالي حجم المساعدات، مؤكداً أن دخول المساعدات إلى غزة ليس أمراً سهلاً، معلقا:"لو لا وقوف مصر بقوة مكنش في مساعدات هتدخل لـ غزة"

إسرائيل تضع عراقيل إجرائية لدخول المساعدات إلى غزة


وأضاف إسلام الشافعي خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن وزير الخارجية المصري قال إن إسرائيل تضع عراقيل إجرائية لدخول المساعدات إلى غزة.

 

وأشار الكاتب الصحفي إسلام  الشافعي إلى، أن جميع المساعدات التي قدمت من جميع دول العالم و المنظمات الدولية إلى غزة ، لا تتجاوز 10% من المساعدات التي قدمتها مصر.
 

غزة المساعدات وزير الخارجية مصر المنظمات الدولية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

55 جنيها| مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد تراجع الأعلاف 2000 جنيه

الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها

رمضان صبحي يعود لـ الأهلي.. مفاجأة جديدة بعد تدخل إكرامي

هجوم ناري لـ سيد عبد الحفيظ بعد فوز صن داونز بالدوري الإفريقي

كذب في كذب .. النيابة العامة تكشف مفاجآت عن حفلة المنصورية

نتائج فحوصات شخص متوفي.. تفاصيل غيبوبة خيري رمضان ودخوله العناية المركزة

المقاطعة تشتد والخسائر تمتد| كم خسرت الشركات الداعمة لإسرائيل حتى الآن؟.. الأرقام تكشف

خريطة سقوط الأمطار .. الأرصاد توضح تفاصيل طقس الاثنين

ترشيحاتنا

دعاء طرد الشياطين من البيوت وتحصينها ضد الحسد.. استعينوا عليهما بـ4 كلمات

الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية مقارنة بالأمس.. وكميات الأمطار ستقل

تشبه الكوماندوز .. تعرف على قدرات وحدة النخبة في حماس

غايب عن الوعي .. شوبير يكشف الحالة الصحية لـ العامري فاروق

وفد برلمانى من الشيوخ يزور مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة

ابنك بيقطف الفول ليه من أرضي .. جريمة مأساوية بالقليوبية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

تصميم أنيق.. شاهد عارضة أزياء بفستان نانسي عجرم في موسم الرياض

15 صورة من مسرحية الحفيد بعد انضمام سما إبراهيم

أزمة لاعبي الزمالك تشتعل| فتوح: شيكابالا السبب.. والزناري وصبحي نادمان

فيديو

لم ينقرض..علماء يلتقطون صور لحيوان عاصر الديناصورات .. شاهد كيف يبدو

ناشطة سويدية تدعم فلسطين بمظاهرة مناخية وتتعرض لموقف مُخذِل.. فيديو

كنت ملحدا وعملت حاجات غلط.. أسرار يكشفها نيقولا معوض لأول مرة

الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات.. حجاب ريهام حجاج يثير السوشيال ميديا «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ماذا قدمت مصر للقضية الفلسطينية؟ !

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: راحوا فين حبايب الدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ