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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملات التفتيش في القصير لتفعيل الرقابة على الأسواق

صوره موضوعية
صوره موضوعية

قامت الإدارات المختصة ولجان المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة القصير، بالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة، بحملة تفتيشية شملت عدة منافذ بيع ومحلات تجارية في شارع أنور السادات. 

هدفت الحملة إلى ضمان جودة السلع المتاحة وصلاحيتها للاستخدام الإنساني، بالإضافة إلى متابعة تطبيق الأسعار المنصوص عليها.

 

وذلك بتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لتعزيز رقابة الأسواق والإعلان الواضح عن الأسعار، وبمتابعة توافر السلع بجودة عالية، وتحت إشراف اللواء إيهاب رشاد، رئيس مدينة القصير

 

وأكدت السلطات المحلية على أهمية الالتزام بالتوجيهات والضوابط لضمان حقوق المستهلكين وضمان جودة السلع المتداولة في الأسواق.
 

حملات التفتيش الرقابة على الاسواق أسعار مناسبة جودة السلع مدينة القصير

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