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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد برلمانى من الشيوخ يزور مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة

مجلس النواب
مجلس النواب

انطلق وفد برلمانى من لجننتى الزراعة والرى والشئون المالية و الاقتصادية  والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى، في زيارة ميدانية، إلي محافظة الغربية، وذلك لتفقد مجمع مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن الزيارة تأتى للوقوف على خطوات التطوير التى تتم في مجمع مصانع الغزل والنسيج في إطار خطة الدولة للنهوض بتلك الصناعة الوطنية واستعادة الريادة المصرية فيها، بناء علي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف، كما تأتى الزيارة، استكمالا لخطوات اللجنة في مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل لجنة الزراعة والرى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن "زراعة القطن المصري.. التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري"، والتى تم مناقشتها باللجنة خلال الاجتماعات الأخيرة.

وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، ناقشت الدراسة المقدمة من النائب  محمد السباعي وكيل  بشأن " زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري".

وأكد المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية ملف زراعة القطن المصرى لاسيما وأنه محصول مرتبط بتاريخ المصريين، وأن الهدف من الاجتماع الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية بمنظومة زراعة القطن بهدف تحديد الاحتياجات وربطها بالتسويق والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق، وذلك لتفادي التعرض لمشكلات أو أزمات خاصة بحجم الإنتاج في المستقبل مثلما حدث في أزمة الحبوب التى تعرضت لها دول عديدة بسبب الحروب الروسية الأوكرانية.

وقال النائب محمد السباعى، وكيل اللجنة ومقدم الدراسة، إن الهدف من الدراسة الوقوف على المعوقات التى تواجه محصول القطن لاسيما وأنه محصول استراتيجي وله أبعاد اقتصادية كبيرة، مشيرا إلي ضرورة وجود قاعدة بيانات بشأن حجم الإنتاج ونسبة وطرق الاستفادة منه، للتوصل إلي أفضل استفادة من ذلك المحصول الهام.

وفد برلماني رئيس لجنة الزراعة والري المهندس عبد السلام الجبلي زيارة ميدانية محافظة الغربية مجمع مصانع الغزل والنسيج

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