أول تعليق من الصين بشأن القمة العربية الإسلامية في السعودية

قالت ماو نينج، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، إن الوضع في قطاع غزة خطير للغاية في الوقت الحاضر، مضيفة، أن بكين تؤيد كل الجهود التي تهدف إلى تخفيف حدة الصراع واستعادة السلام.

وأكدت ماو خلال مؤتمر صحفي، أن قمة المملكة العربية السعودية-أفريقيا وقمة الدول العربية والإسلامية المشتركةالخاصة أصدرت أصواتا واضحة في دفع وقف إطلاق النار ووقف الحرب، وحماية المدنيين، وزيادة المساعدات الإنسانية،وتنفيذ "حل الدولتين" وغيرها من المجالات، ونحن نرحب بذلك.

وأضافت، أنه منذ اندلاع الصراع الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كانت الصين تجري اتصالات مكثفة مع جميع الأطراف ذات الصلة، وتسعى لوقف إطلاق النار ووقف الحرب، وتدعو بشدة لإعادة بناء السلام.

وتابعت، تتفق الصين مع الدول العربية والإسلامية وأفريقيا وغيرها من الدول النامية، على موقف واحد في وقف الصراع الحالي.

وأكدت ماو، أن الصين ستواصل العمل مع جميع الأطراف ذات الصلة، وتبذل جهودا دؤوبة لحماية المدنيين، وتهدئةالوضع، وإعادة بدء المحادثات، وتحقيق السلام.