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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب إيصالات أمانة.. السوهاجي ضحية حماه وحماته والزوجة آخر من يعلم

جثة
جثة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جهينة بمديرية أمن سوهاج من إحدى السيدات بتغيب (زوجها) عقب زيارة والدتها بذات الناحية مُستقلاً سيارته وإنصرافه عقب ذلك ولا تعلم وجهته.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (والدة ، ووالد زوجة الـمُتغيب ، نجل شقيقة الأولى - مقيمين بدائرة المركز) .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم ، وبمواجهتهم قررت المتهمة الأولى بسابقة إقتراضها مبلغ مالى من الـمجنى عليه ، وتحصله منها على إيصالات أمانة إلا أنه قام بتهديدها بالإيصالات فإتفقت مع زوجها على إستدراجه والتخلص منه ، ولدى وصوله قاما بإيثاقه وإجباره على التوقيع على إيصالات أمانة وأوراق على بياض ، والتعدى عليه بالضرب بقطعة خشبية على رأسه حتى فارق الحياة ، ثم قاما بنقله بمركبة "تروسيكل" ، وإلقائه بأحد المجارى المائية بذات الناحية ، وإتصلا بالمتهم الثالث الذى حضر وأخذ السيارة الخاصة بالمجنى عليه وتركها بالطريق الصحراوى الشرقى.

وأرشدوا عن مكان جثمان المجنى عليه بالمجرى المائى المشار إليه (تم إنتشالها) ، وكذا (10 إيصالات أمانة - 3 أوراق على بياض - القطعة الخشبية المستخدمة فى التعدى على المجنى عليه - السيارة الملاكى الخاصة بالمجنى عليه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أجهزة وزارة الداخلية المجاري المائية المجني عليه إيصالات أمانة تروسيكل جريمة سوهاج شرطة جهينة قطعة خشبية مديرية امن سوهاج

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