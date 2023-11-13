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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: اختيار الزمالك لـ معتمد جمال فتح الباب أمام المدربين الشباب

معتمد جمال
معتمد جمال

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي اختيار مجلس إدارة نادي الزمالك بالمدرب معتمد جمال مبديا إعجابه بفكرة فتح الباب أمام المدربين الشباب الوطنيين.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك:"مجلس ادارة نادي الزمالك أحسن التصرف باختيار معتمد جمال مديرا فنيا ، وفتح الباب أمام المجتهدين الشرفاء من الشباب المصري ، وضمان الولاء والانتماء والتدريب ليس لأسباب مادية فقط ، وسهولة التعامل والاقلال من المخاطرة ، وتشجيع العناصر الصاعدة من ناشئين النادي ، عن مصلحة الكرة المصرية  اتحدث  لاتنسوا تجربة الكابتن حسن شحاتة  في قيادة المنتخب القومي".


 

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه "مع شوبير" على راديو “أون سبورت إف إم” إن الزمالك يتجه نحو اختيار مدرب ألماني،من بين الترشيحات الحالية للمدير الفني، حيث يُفضل بين أندريه برايتنرايتر وفرانكو فودا.

 يشار إلى أن هذا الاتجاه يأتي رغم نجاح معتمد جمال في قيادة الفريق في مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصرلعام 2023.


 

وأوضح شوبير أن هناك نية داخل مجلس إدارة الزمالك في عدم الكشف عن اسم المدير الفني الجديد للفريق اليوم، وسيُدارهذا الملف بروية، خاصةً أن استمرار معتمد جمال يظل مقبولًا بين جماهير الزمالك ولن يثير أزمة.

وفي السياق ذاته، كشف الإعلامي محمد فاروق عن مفاجأة عاجلة بشأن مدرب الزمالك خلال الفترة المقبلة، حيث أكد أنالإدارة تنوي الإبقاء على معتمد جمال نظرًا للأزمات المالية الحالية.

ويرى فريق داخل مجلس الإدارة الإبقاء على معتمد جمال معتمد أو استقدام المدرب الشاب طارق مصطفى من فريق البنكالأهلي ليحل محل الكولومبي أوسوريو.

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