الرئيس السيسي : مصر تدعم ما ينفع الناس

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يرحب بجميع الشركات المشاركة بمعرض التجارة، موضحًا أن تدعيم التجارة البينية بين دول القارة مهم للغاية.



وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته أثناء افتتاح المعرض الأفريقي الثالث للتجارة البينية 2023، أن هناك موارد طبيعية كبيرة، وموارد اقتصادية ضخمة، وأن ما ينقص القارة هو التعاون.



ولفت إلي أنه يقدم الشكر لـ رئيس البنك الأفريقي لـ التجارة، موضحا :" يقوم بمجهود كبير، وأن مصر تدعم دعم إيجابي فيما ينفع الناس، وليس لأمر أخر".



وأوضح أن هناك بعض المشكلات، ومصر تقوم بالبناء والتعمير، في جميع البلاد، وتقوم بإطفاء أي حريق.



وتمني الرئيس السيسي أن يقوم المعرض بالدور الذي تم من أجله.



