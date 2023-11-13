بيبو يفرض غرامة مالية على لاعبي الأهلي.. اعرف السبب

كشف الإعلامي محمد شبانة، عن مفاجآت وكواليس داخل القلعة الحمراء وسر تراجع أداء الفريق خلال المباريات الأخيرة

وأكد شبانة خلال تصريحات إذاعية، أن مدير الكرة بالنادي الأهلي خالد بيبو وقع عقوبة علي لاعبي الأهلي بعد التعادل مع الجونة بغرامة قدرها ٥٠ ألف جنيه.

وتابع شبانة: "كولر طلب رحيل كريم نيدفيد بعدما طلب عودته من فريق فيوتشر ليحل في صفقة تبادلية مع عمر كمال عبد الواحد في انتقالات يناير المقبلة".

يذكر أن الأهلي وقع في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام فريق الجونة في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأول في ملعب الجونة، ولم يقدم الفريق الأحمر أداء مرضيا لجماهيره