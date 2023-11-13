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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس فيوتشر: لا مانع من بيع عمر كمال عبدالواحد لـ الأهلي

عمر كمال عبد الواحد
عمر كمال عبد الواحد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تعليق وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك .

وكتب أحمد حسن حسب قول رئيس فيوتشر:"وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر: الأهلي تحديدًا له دلال على مودرن فيوتشر مع الحفاظ على حقوق النادي، لا نتأخر عن الأهلي ولكن بما يخدم مصالح فيوتشر".

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: عمر كمال عبد الواحد طلب من إدارة النادي الأهلي، تقديم عرض رسمي لفريق مودرن فيوتشر حتى يستفيد النادي، لان فيوتشر تحرك بشكل قوي ويجهز عرضًا جديدًا لعمر كمال، للاستفادة من بيعه فى يناير قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم ورحيله بشكل مجانى عن الفريق.

وينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن جدران الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. 

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. 

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزانيهذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.

إدارة النادي الأهلي أحمد حسن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شباب بلوزداد عمر كمال عبد الواحد نجم منتخب مصر وليد دعبس

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