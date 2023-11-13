رئيس فيوتشر: لا مانع من بيع عمر كمال عبدالواحد لـ الأهلي

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تعليق وليد دعبس رئيس نادي فيوتشر عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك .

وكتب أحمد حسن حسب قول رئيس فيوتشر:"وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر: الأهلي تحديدًا له دلال على مودرن فيوتشر مع الحفاظ على حقوق النادي، لا نتأخر عن الأهلي ولكن بما يخدم مصالح فيوتشر".

وقال شوبير فى تصريحات إذاعية: عمر كمال عبد الواحد طلب من إدارة النادي الأهلي، تقديم عرض رسمي لفريق مودرن فيوتشر حتى يستفيد النادي، لان فيوتشر تحرك بشكل قوي ويجهز عرضًا جديدًا لعمر كمال، للاستفادة من بيعه فى يناير قبل انتهاء تعاقده بنهاية الموسم ورحيله بشكل مجانى عن الفريق.

وينتهي عقد عمر كمال عبدالواحد مع نادي مودرن فيوتشر بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الرحيل عن جدران الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي، في صفقة انتقال حر.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزانيهذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.