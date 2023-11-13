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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اجتماعات مكثفة لحملة المرشح حازم عمر لمتابعة الأمور التنظيمية والدعائية بمحافظة الجيزة

الحملة الانتخابية
الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر

تكثف الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، بمحافظة الجيزة برئاسة المستشار تامر عويان، اجتماعاتها لدعم مرشح الحزب، ورسم خطط الحملة خلال الأيام القادمة، ومتابعة كافة الأمور التنظيمية والدعائية وذلك من خلال الاجتماعات المتواصلة بحضور أعضاء الحملة بالمحافظة والتنسيق مع كافة أعضاء الحملة بجميع الأقسام والمراكز بالجيزة.

 

فقد عقدت اللجنة القانونية التابعة لحملة انتخابات المرشح الرئاسي عن حزب الشعب الجمهوري المهندس حازم عمر، اجتماعها التنظيمي بمقر أمانة الحزب بمحافظة الجيزة بالمهندسين، وذلك بحضور مسؤولي وأعضاء اللجنة القانونية على مستوى المراكز والأقسام بمحافظة الجيزة، برئاسة المستشار حامد عثمان معن المسؤول القانوني عن الحملة على مستوى المحافظة، ومنسق عام الحملة بالمحافظة المستشار تامر عويان .

 

وقد تناول الاجتماع مناقشة خطة عمل اللجنة القانونية وإعلان الأهداف والرؤى و الأدوار وآليات عمل اللجنة داخل الحملة مع مسؤولي وأعضاء اللجنة بالمراكز والأقسام  على مستوى المحافظة خلال الفترة المقبلة.

كما عقدت لجنة التضامن الاجتماعي وحماية المستهلك بمحافظة الجيزة اجتماعها التنظيمي، برئاسة محمد غفاري، لمناقشة دور اللجنة ومناقشة المقترحات والتوصيات في إطار تفعيل أهداف الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر في الفترة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور عصام بهى الدين مساعد أمين التدريب والتثقيف بالمحافظة، ومؤمن رضوان مساعد رئيس لجنة التضامن الاجتماعي .

 

كما عقدت اللجنة الإعلامية بالأمانة المركزية للتنظيم بحزب الشعب الجمهوري، اجتماعًا تنظيميًا لأمناء الإعلام بالمحافظات، بمقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة الجديدة، بحضور السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية، أمين تنظيم الحزب، تم فيه مناقشة خطة عمل أمانات الإعلام على مستوى الجمهورية، خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى وضع خطة لتطوير المحتوى الإعلامى وكيفية التواصل الداخلي مع قيادات ونواب وأعضاء الحزب.

وتابعت الحملة الانتخابية مرشح الشعب الجمهوري اجتماعاتها مع أمانة مع قيادات وأعضاء ومنسقي أمانة الطالبية والدكتور ناصر عدلي مسؤول تنسيق الحملة في الطالبية والعمرانية ومسؤول إدارة المواطنة بالحزب بالجيزة،  وبحضور  آمين قسم الطالبية وأمين التنظيم، وأمانات الأمانات والأعضاء وهيئة المكتب .

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