تصميم جذاب.. زوجة خالد سليم تستعرض جمالها بصورة جديدة

نشرت خيرية علي زوجة الفنان خالد سليم ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت زوجة خالد سليم، مرتديه بلوزة أنيقة وجذابة باللون الأبيض ذا تصميم مختلف ومميز ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت زوجة خالد سليم، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت زوجة خالد سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور زوجة خالد سليم