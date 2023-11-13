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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مات في الملعب.. وفاة نجم منتخب غانا.. وهذه تفاصيل مرضه

منتخب غانا
منتخب غانا

سيطرت حالة من الحزن على غانا، بسبب وفاة نجم المنتخب الغاني، رافاييل دوامينا خلال إحدى المباريات.

وفاة نجم منتخب غانا 

تفاصيل وفاة نجم منتخب غانا

توفي لاعب منتخب غانا رافاييل دوامينا خلال مباراة فريقي إجناتيا وبارتيزاني ضمن لقاءات الجولة الـ 13 من الدوري الألباني لكرة القدم.

الغاني صاحب الـ 28 عامًا عانى سابقًا من عدة انتكاسات بسبب مشاكل في القلب، لكنه استمر في الملاعب بالرغم من ذلك.

وسقط دوامينا بعد أقل من نصف ساعة من بداية المباراة التي كانت نتيجتها تشير للتعادل بهدف لكل فريق، ليتدخل الإسعاف فورًا ويتم نقله للمستشفى.

الاتحاد الغاني ينعي نجم المنتخب ببيان عاجل 

ونشر الاتحاد الغاني لكرة القدم بيانًا بعد الحادث كتب فيه: "قلوبنا مع عائلة دوامينا في ذلك الوقت الصعب، لقد مثل غانا بكل قلبه وقام بواجبه تجاه بلده حتى جاءت لحظته، سنفتقده للأبد".

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دوامينا نجم منتخب غانا

جدير بالذكر أن دوامينا كان قد لعب مع منتخب غانا في تصفيات كأس الأمم لعام 2018 وسجل هدفين في مسيرته جاءا في المباراة الافتتاحية له ضد إثيوبيا، ولم يظهر بعدها كثيرًا، سوى في عدة مناسبات متفرقة.

وفي يناير 2020، بعد عدة حوادث مماثلة، خضع اللاعب لعملية جراحية أثناء احترافه في صفوف فريق ساراجوزا الإسباني وتم تركيب جهاز في قلبه ولم يتمكن من اللعب لمدة 3 سنوات تقريبا، وأوصى الأطباء بعدم لعبه مرة أخرى، لكنه أصر على العودة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للكبار التي في العاصمة الإيفوارية، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق.

وفي التقرير التالي نعرض لكم القيمة التسويقية للمجموعة الثانية بأكملها وذلك وفقا لترانسفير ماركت.

وفاة نجم منتخب غانا 

القيمة التسويقية لمنتخب مصر

تبلغ القيمة التسويقية لمنتخب مصر 121 مليونا و600 ألف يورو ويعتبر أغلي اللاعبين من الناحية التسويقية هم:

محمد صلاح لاعب ليفربول 65 مليون يورو.
تريزيجيه لاعب طرابزون سبور 10 ملايين.
محمد النني لاعب ارسنال 6 ملايين يورو.
عمر مرموش لاعب اينتراخت 6 ملايين يورو.
مصطفى محمد لاعب نانت 6 ملايين يورو.

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