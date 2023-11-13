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رئيس التحرير
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تعليم

23 ألف طالب بجامعة قناة السويس يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول "إلكترونيا"

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد النعيم

تفقد نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب الدكتور محمد عبد النعيم، أعمال الاختبارات الإلكترونية لطلاب الجامعة لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول، والذي يؤديها 23 ألفا و552 طالبا وطالبة في 76 مقررًا دراسيًا.

ذكرت جامعة قناة السويس -في بيان، اليوم، الاثنين، أن الجولة شملت كليات التربية والحاسبات والمعلومات ومعامل الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، حيث اطمأن على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.


أكد نائب رئيس الجامعة، اليوم، حرصه على متابعة سير انتظام الامتحانات في الكليات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب أثناء الامتحانات.


جدير بالذكر أن الاختبارات الإلكترونية يتم إجراؤها في جامعة قناة السويس باستخدام منظومتين هما (منظومة Gourmet) تحت إشراف الجامعة، ويتم اختبار طلاب كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتجارة وفق هذه المنظومة، حيث تم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس بتلك الكليات على استخدامها والتعامل من خلالها، ومنظمومة (MKCL) للاختبارات الإلكترونية، تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، ويؤدي طلاب كليات الطب البيطري الاختبارات وفق هذه المنظومة وتم تدريب جميع أعضاء هيئة التدريس على استخدامها والتعامل بها.

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