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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر بالدوري

صدى البلد

حددت لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، موعد مباراة مودرن فيوتشر والزمالك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتلقى نادي مودرن فيوتشر إخطارًا من لجنة المسابقات برابطة الأندية المحترفة، يفيد بإقامة مواجهة الزمالك بالدوري يوم الأربعاء ٢٩ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد السلام في تمام السابعة مساءً.

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لإستضافة فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري على ملعب ستاد السلام، في أولى مواجهات الفريقين بدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

الدوري المصري الممتاز الكونفدرالية الإفريقية الدوري المصري الأندية المحترفة لجنة المسابقات برابطة الأندية مودرن فيوتشر

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