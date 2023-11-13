البورصات العربية اليوم| تباين أداء أسواق الخليج رغم مكاسب أسعار النفط.. والاستثمار الأجنبي يواصل دعم الأسهم المصرية

مؤشر السوق السعودي يسجل خامس خسارة يومية على التوالي

سهم أرامكو يسجل أعلى إغلاق يومي له في شهر

مؤشر سوق دبي يرتفع للجلسة الثانية على التوالي

مؤشر بورصة قطر يسجل ثاني مكاسب يومية على التوالي

السبعيني المصري يحقق ثامن مكاسب يومية على التوالي

شهد أداء أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الإثنين، الموافق 13 نوفمبر 2023، موجة ارتفاعات جماعية، وتراجعت الأسهم السعودية فيما، قادت البورصة المصرية والإماراتية والقطرية سلسلة الصعود التي جاءت كالتالي.

السوق السعودي

تراجع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.4% في جلسة الإثنين مسجلاً خامس خسارة يومية على التوالي وسط سيولة بلغت 5.2 مليار ريال وانخفاض 124 سهماً من أصل 231 شركة مدرجة.

وجاء الضغط بشكل رئيسي من تراجع سهم الراجحي بنسبة 1%، بالإضافة إلى تراجع سهم سينومي ريتيل بأكثر من 5% لأدنى مستوياته في 3 أشهر بعد إعلان الشركة يوم الخميس عن تكبدها خسائر بنحو 203 ملايين ريال في الربع الثالث.

بالمقابل، ارتفع سهم أرامكو بنسبة 0.45% مسجلاً أعلى إغلاق له في شهر قبيل حلول تاريخ استحقاق التوزيعات النقدية للشركة غداً الثلاثاء والبالغة 0.45 ريالاً للسهم، وبالتزامن مع تحسن أسعار خام برنت وتعويض جزء من خسائره الحادة بالأسبوع الماضي.

بورصة مصر

أغلقت المؤشرات المصرية على مكاسب جماعية في يوم الإثنين لترتفع القيمة السوقية إلى 1614.7 مليار جنيه وسط سيولة بلغت 3.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.2% بعد تراجعه بأكثر من 1.6% في جلسة الأحد بدعم من ارتفاع سهم المصرية للاتصالات بأكثر من 12% إلى أعلى مستوى له على الإطلاق قبيل إعلان النتائج المالية للشركة غداً الثلاثاء.

كما ارتفع المؤشر السبعيني بنسبة 1.25% محققاً ثامن مكاسب يومية على التوالي ليغلق فوق مستويات 4790 نقطة لأول مرة في تاريخه.

وأظهرت بيانات جلسة الإثنين تسجيل العرب والمصريين صافي بيع بقيمة 1 و61 مليون جنيه على التوالي مقابل صافي شراء للأجانب بقيمة 62 مليون جنيه.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي المصري أمس الأحد أن معدل التضخم الأساسي السنوي تباطأ إلى 38.1% في أكتوبر تشرين الأول من 39.7% في سبتمبر أيلول.

الأسواق الخليجية الأخرى

أغلقت أسواق الخليج على تباين في يوم الإثنين قبل صدور معدل التضخم في الولايات المتحدة غداً الثلاثاء والذي سيساهم في رسم توقعات مسار الفائدة لاجتماع الفدرالي المقبل.

كما ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي واستعاد خام برنت مستويات 82 دولاراً للبرميل بعد الخسائر الحادة التي مني بها في يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع السابق.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.3% مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهم مصرف الريان بنحو 4%.

بينما انخفض مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.8% بضغط من انخفاض سهمي بيتك والوطني بنسبة 0.7% و1.8% على التوالي.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.2% بضغط من انخفاض سهمي ألفا ظبي والدار العقارية بأكثر من 1% لكل منهما.

في حين ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.3% مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي بنك المشرق وإعمار للتطوير بنسبة 4% و1.6% على التوالي.

وأعلنت شركة تاكسي دبي عزمها طرح 624.7 مليون سهم أي ما يعادل نحو 25% من رأسمالها في سوق دبي المالي مع توقعات بإعلان النطاق السعري للسهم في 21 نوفمبر.