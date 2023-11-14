عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث ثأر الصف

المستشار حمادة الصاوي
المستشار حمادة الصاوي

تنظر الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم مأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل بدر، برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين.

وتعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

الدائرة الثانية إرهاب المستشار حمادة الصاوى خصومة ثأرية خلافات ثأرية قتل شخص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

حقيقة طلاق أحمد فهمي وهنا الزاهد

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

موضوعات متعلقة

بدء إعادة محاكمة 14 متهما في قضية فض اعتصام رابعة| بعد قليل

غدا محاكمة 14 متهما في قضية فض اعتصام رابعة

برئاسة المستشار حمادة الصاوي.. قرار عاجل في قضية داعش إمبابة

رسميا.. المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية إرهاب بجنايات أمن الدولة

قرار قضائي عاجل بشأن 32 متهما من شركاء المقاول الهارب محمد علي

انتشال السائق.. سقوط سيارة من أعلى الطريق الدائري في نهر النيل

قرار عاجل بشأن إعادة محاكمة متهم في خلية داعش التجمع

تأجيل محاكمة 11 متهما في خلية الشروق الثانية لـ 20 نوفمبر

ترشيحاتنا

3000 مواطن تحت الأنقاض.. دياب اللوح: قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية مضاعفة

أنواع الإعاقات المسموح لها استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة| 5 خطوات

سقوط 5 شهداء فلسطينيين برصاص الاحتلال في طولكرم

الرقية الشرعية مكتوبة.. حصن نفسك وأنت في البيت

أحمد مجدي: الزمالك لم يخرج من المنافسة على أي بطولة حتى الآن

حياة كريمة.. الكشف على 581 مواطنًا في قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

تدمير دبابة ومصـ.رع ضابط مخابرات ..الاحـ.تلال يكشف عن خسائر فادحة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ