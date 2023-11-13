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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

تعقيبا على تصريحاته.. مرصد الأزهر: نتنياهو يوظف النصوص الدينية لخدمة أغراضه

نتنياهو
نتنياهو

قال مرصد الأزهر، إن نتنياهو يوظف النصوص الدينية ويستحضر الأحداث التاريخية لإيهام مؤيديه أن إبادة غـ زة حرب دينية يجب استكمالها للنهاية، وهو ما عبر عنه في تصريحه الأخير عندما قال إن وقف إطلاق النار في الوقت الحالي يعني خراب الهيكل الثالث، وما يعنيه ذلك من دمار الكيان الصـ هـ يوني ونهايته.

وأكد مرصد الأزهر، أن نتنياهو بذلك يستحضر حدثًا رئيسًا في التاريخ اليـ هـ ودي، وهو خراب الهيكل "المزعوم"، والذي يعني طرد اليـ هـ ود من أرض فلسـ طين، في إشارة لما حدث قبل ذلك على يد الآشوريين والبابليين في الخراب الأول، وعلى يد الرومان في الخراب الثاني، ليثير الذعر والخوف في نفوس اليـ هـ ود الصـ هـ اينة ما يدفعهم لتعزيز موقفه في ظل الرفض الشعبي العالمي لعدوانه الغاشم على القطاع.

وشدد مرصد الأزهر على أن بنيامين نتنياهو يريد التأكيد على أن ما يجري في غـ زة هي حرب دينية لضمان بقاء الكيان الصـ هيـ وني، في محاولة منه لتحقيق مكاسب انتخابية قادمة عبر تقديم الترضيات للمتدينين الذي يباركون الإبادة في غـ زة.
 

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