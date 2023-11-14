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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة| طليقة الفيشاوي وهايدي كرم تثيران الجدل على السوشيال ميديا بفستان ملفت.. طرق للتخلص من الذباب.. وكيف أتعامل مع خطيبي بذكاء

طليقة الفيشاوي
طليقة الفيشاوي

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

منها الفخ والفانيليا.. 7 حيل فعالة للتخلص من ذباب الشتاء

الذباب قد يكون مزعجًا في فصل الشتاء، ولكن هناك بعض الحيل الفعالة التي يمكنك تجربتها للتخلص منه. إليك بعض الأفكار بحسب ما نشره موقع هيلثي :

الاستماع الفعال والحوار البناء.. طرق للتعامل مع خطيبك بذكاء

تجهل بعض الفتيات طرق التعامل مع الخطيب لبناء حياة زوجية سعيدة، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نخبرك بأن التعامل مع الخطيب يتطلب بعض النصائح والمهارات. إليك بعض الطرق للتعامل مع الخطيب بذكاء وفقا لما نشره موقع هيلثي
 

بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.
 

ظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا مجسم كشف عن انقاص وزنها.

بيرسنج فى البطن.. هيدي كرم تثير الجدل على السوشيال ميديا

شاركت هيدى كرم جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

وظهرت هيدى كيرم بإطلالة جريئة مرتدية هاف ستومك مكشوف البطن كشف عن البيرسنج وبنطلون جينز فاتح

التعامل مع الخطيب السوشيال ميدي الحوار البناء البيرسنج انقاص وزن هيدي كرم حيل فعالة للتخلص من ذباب الشتاء حياة زوجية لفنان أحمد الفيشاوى لسوشيال ميديا

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