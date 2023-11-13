بفستان ملفت.. طليقة الفيشاوي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

حرصت ندى الكامل طليقة الفنان أحمد الفيشاوي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.





ظهرت طليقة أحمد الفيشاوي، في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستانا مجسم كشف عن انقاص وزنها.





ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكياج بلمسات جمالية بسيطة وجذابة وتركت شعرها منسدلا على كتافيها.

وتتميزطليقة الفنان أحمد الفشاوى بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

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