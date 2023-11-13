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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيرسنج فى البطن.. هيدي كرم تثير الجدل على السوشيال ميديا

صدى البلد

شاركت هيدى كرم جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .

 

وظهرت هيدى كيرم بإطلالة جريئة مرتدية هاف ستومك مكشوف البطن كشف عن البيرسنج وبنطلون جينز فاتح.

 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت على وضع المكياج بلمسات البسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها..

 

وتتميز هيدى كرم  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.


 

وتعتمد هيدى  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

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IMG_2938
هاف ستومك

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