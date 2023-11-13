قصواء الخلالي: مصر لا تزال تؤدي دورها تجاه القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن هناك اهتماماً كبيراً من العالم المصري والعربي والعالمي بالقضية الفلسطينية، وشهد كل مكان العالم مظاهرات مع احتدام المشهد والقصف وحالات الاستشهاد في قطاع غزة، والمستشفيات هناك في حالة توقف تماما، والخدمات الصحية متوقفة.

وأضافت "قصواء الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن إدخال المساعدات لقطاع غزة عبر معبر رفح مستمر، وكذلك عبور المصابين للمستشفيات المصرية، فمصر ما زالت تؤدي دورها، وهناك تفاعلات كبيرة منذ قمة مصر للسلام وصولا للقمة العربية الإسلامية.

وأشارت قصواء الخلالي، إلى أن بنود القمة العربية الإسلامية كانت تعمل عليها مصر، وخلال الأيام المقبلة سيكون الجهدان العربي والإسلامي فيها ظاهرا، وهناك تنويهات بوجود هدنة أو استراحة قصيرة للكيان الصهيوني لكنها غير مؤكدة.