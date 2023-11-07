قصواء الخلالي: إرادة مصر راسخة وحازمة تجاه القضية الفلسطينية

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن القضية الفلسطينية عادت من جديد للمشهد بقوة منذ 7 أكتوبر الماضي لكن عادت بشكل جديد وبحالة جديدة، وبدموية جديدة من الجانب الصهيوني، والدور المصري له باع طويل في تقديم كل ما هو متاح وكل ما يمكن وكل الدعم المقدر والمثمن من الجانب الفلسطيني للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على كل الأصعدة.

وأضافت "قصواء الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن الدور المصري واضح بداية من اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة القضية الفلسطينية وحتى اليوم، إرادة مصرية راسخة وحازمة أمام المشهد العالمي.



وأوضحت قصواء الخلالي، أن مصر ترسل رسائل للعالم في حق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولة وعاصمة وحياة مستقرة والحفاظ على السلام في المنطقة، وحق الشعب الفلسطيني في وقف العدوان فورا عليهم، وحل الدولتين والحفاظ على الأمن القومي للقضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.

وأشارت إلى أن رسائل مصر تتمثل في لا للعقاب الجماعي، ولا للعدوان على الشعب الفلسطيني، ولا للتهجير القسري، وهذه التأكيدات مستمرة منعا لأي تطلعات صهيونية مستمرة.