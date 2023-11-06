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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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قصواء الخلالي: السودان يشهد أضرارا وخسائر فادحة بسبب الأحداث هناك

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي ، إن القضية الفلسطينية هي قضية القضايا في الفترة الأخيرة، إلا أن هناك بعض القضايا الأخرى التي غابت عن المشهد، مثل القضية السودانية، والتي أدير فيها الشعب السوداني الشقيق ضررا بالغا وخسائر فادحة والكثير ممن خرجوا من وطنهم العزيز إلى العالم ومصر.

وأضافت "الخلالي"، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، أن استقرار السودان الشقيق ضُرِب الأشهر الثمانية الأخيرة، وتعيش السودان أزمة على المستويات كلها، وهناك أخبار ترد من السودان في غاية السوء مرتبطة بإصابات وشهداء داخليا على الأصعدة كلها فيما بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وأشارت إلى أن السودان يعد امتداداً مصرياً، وبعد متعلق بالأمن القومي المصري والعربي، وقضية لها أولوية كبيرة بالنسبة للدولة المصرية، وكانت على رأس الأولويات في الفترة الأخيرة الخارجية المصرية.

ولفتت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي استقبل رئيس جمهورية جنوب السودان، وبعد المناقشات الثنائية بينهما، عقدا مؤتمرا صحفيا، وجاءت كلمة الرئيس السيسي ونظيره الجنوب سوداني شاملة لمجمل التفاصيل والأطر التي يمكن الإعلان والإفصاح عنها من خلال الكلمتين.

 

الإعلامية قصواء الخلالي الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية برنامج في المساء مع قصواء رئيس جمهورية جنوب السودان شعب السودان

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