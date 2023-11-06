عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم .. أيمن بهجت قمر ضيف برنامج في المساء مع قصواء

صدى البلد

يحل اليوم  الشاعر والسيناريست أيمن بهجت قمر ضيفا على برنامج " في المساء مع قصواء" على قناة سي بي سي والتي تقدمه الاعلامية قصواء الخلالي .

ومن المنتظر أن يتحدث أيمن بهجت قمر عن نجاحاته في الفترة الاخيرة وخاصه أغنية " العقد" مع اليسا واغنية مستغني مع عمرو مصطفى.

 

أيمن بهجت قمر وعمرو مصطفي:

 

طرح الفنان عمرو مصطفى  أغنية “مستغني” عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

ونشر عمرو مصطفي صورة عبر انستجرام و علق قائلا : مستغني دلوقتي نزلت.

ويتعاون الفنان عمرو مصطفى مع الشاعر أيمن بهجت قمر في أغنية مستغني، ويستعد لطرحها خلال الساعات المقبلة، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي.

وأعرب عمرو مصطفى عن سعادته بالتعاون مع أيمن بهجت قمر، قائلًا: شكرًا لأخويا الشاعر الكبير أيمن بهجت قمر على الأغنية ونتمنى من الله النجاح.

وتعد أغنية مستغني من كلمات الشاعر أيمن بهجت قمر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع اللبناني تيّم.

أغاني عمرو مصطفى

 

تعد أغنية افتكرلك إيه هي آخر أغاني عمرو مصطفى، التي طرحها عبر قناته على يوتيوب قبل ثلاثة أشهر، وهي أولى أغاني مشروع إحياء التراث، وقدمتها الفنانة مي فاروق، وكانت من ألحان وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي.

وسبق وطرح ميني ألبوم “مالوش زي” ضم 6 أغاني، وهم: أغنية كان عنده حق، أغنية عايشين بالصورة، أغنية مالوش زي، أغنية غيرك مين، أغنية تيجي تيجي، أغنية هحكيلك قدام.

ايمن بهجت قمر في المساء مع قصواء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسكت..فنانة شهيرة تهاجم بيومي فؤاد بعد تصريحاته عن محمد سلام

بعد تصديق السيسي.. بدء تطبيق ضريبة الجدول رسميا.. اعرف أسعار السجائر الجديدة

مدرب كبير| من هو المدير الفني القادم للزمالك؟

لدعم المنتج المصرى.. شركة النصر تنتج سيارات كهربائية جديدة .. ما الحقيقة؟

أنت في الأهلي وأنا درجة "تانية"| أسوأ 8 أسابيع في حياة موديست.. وقرار عاجل من "الأحمر"

عمر كمال عبد الواحد.. أحمد حسن يعلن خبرا صادما لجماهير الزمالك

أعدوا له مقبرة.. الإعدام شنقا لمتهمين في قضية طبيب الساحل

إسرائيل خط أحمر.. أمريكا ترسل غواصة نووية للشرق الأوسط وتحذر هذه الدول

موضوعات متعلقة

وفاء عامر تكشف حقيقة وجود جزء ثان من مسلسل عائلة الحاج متولى

بطولة حسن الرداد.. طرح البرومو الدعائي لفيلم بلوموندو

جمعية المؤلفين والملحنين: نرفض أي استغلال للأغاني الوطنية في الترويج للمنتجات

مأخوذ عن شادر السمك.. ماذا سيقدم مصطفى شعبان في رمضان 2024؟

مجرمون قتلة ومهزومون.. رسالة نارية من راغب علامة لجيش الكيان الصهيوني

فيك شبه مني.. عبدالعزيز مخيون يحكي عن مقابلته مع محمد عبدالوهاب

علا غانم: أوافق على تجسيد دور أم بشرط

علا غانم تكشف حقيقة خلافها مع أبطال فيلم أولاد حريم كريم

ترشيحاتنا

قلق في جيش الاحتلال من الضغوط الأمريكية على نتنياهو

إحصائية صادمة عن معدل استشهاد الأطفال في قطاع غزة

الأمين العام للأمم المتحدة: غزة تحولت إلى مقبرة للصغار

لأول مرة منذ أسبوع.. بايدن يجري اتصالا هاتفيا مع نتنياهو

تحرك جديد بشأن مشروع المثلث الذهبي.. ماذا قررت الحكومة بعد سنوات؟

بسبب أزمة كبيرة.. رجال إطفاء من أمريكا يتوجهون إلى إسرائيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رد فعل ناري لـ محمد سلام بعد هجوم بيومي فؤاد

بملامح متغيرة.. ظهور صادم للفنانة سميرة محسن في مؤتمر مهرجان شرم الشيخ

اكتشاف حقنة تحارب السرطان | اعرف القصة

ابنه الشهيد فوق ذراعيه.. رسالة مؤثرة من أب فلسطينيي في قطاع غزة..فيديو

فيديو

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

محمد سلام يرد على شائعة استبعاده من مسلسل أمير كرارة الجديد

مقطع فيديو يثير الجدل للحظة اعتقال "أيقونة فلسطين".. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ