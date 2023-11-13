مخطط إيطالي ألماني فرنسي لوضع قوات دولية في قطاع غزة.. فيديو

قال مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، إن الاتحاد الأوروبي خاضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الاتحاد الأوروبي يدعم إسرائيل بشكل بعيد عن الإنسانية".

أشار مجدي يوسف، مراسل صدى البلد،: "لا يوجد مواطن أوروبي يوافق على سياسية الدول تجاه ما يحدث في غزة"، مضيفا: "الاتحاد الأوروبي يرى استمرار العملية العسكرية في قطاع غزة لحين تحقيق إسرائيل أهدافها من الإبادة".

قوات دولية

أوضح مجدي يوسف، مراسل صدى البلد،: "ورقة من إيطاليا وألمانيا وفرنسا موجودة بشأن حكم قطاع غزة بعد الحرب"، موضحا: "إيطاليا وألمانيا وفرنسا لديهم مخطط لوضع قوات دولية في قطاع غزة".



وأكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد،: "أوروبا تدرك قوة مصر وجيشها ولا تريد الدخول في صراع معها".