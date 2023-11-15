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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

مكالمة الفجر وتحرش غرفة الكشف.. ماذا حدث بين البلوجر آية الزيني وطبيب الطوارئ؟

صدى البلد

كشف الطبيب المتهم بالتحرش بالبلوجر الشهيرة اية الزيني تفاصيل ما حدث بينهما في غرفة الكشف داخل مستشفى 6 أكتوبر الجامعي. 


 

وقال المتهم طبيب طوارئ بمستشفى 6 أكتوبر الجامعي أنه تلقى اتصالا هاتفيا من ممرض بالطوارئ بعد انتهائه من صلاة الفجر فتوجه إلى المستشفى، ثم وجد المريضة آية الزيني وشرحت له بأنها تعاني من آلام شديدة في المعدة.


 

وأكمل حديثه أنه طلب من صديقها الخروج وأثناء الكشف عليها وعلى جسدها والجانب اليمين واليسار نصحها بالتوجه إلى طبيب متخصص ليفاجئ بتعديها عليه بالسباب.


 

قررت جهات التحقيق إخلاء سبيل طبيب طوارئ مستشفى 6 أكتوبر الجامعي المتهم بهتك عرض البلوجر آية الزيني، من ديوان القسم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبا لسبب قانوني آخر.


 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

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