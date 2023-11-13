أستاذ تاريخ: علاقة مصر وفلسطين موجودة قبل 1948

قال محمد عفيفي، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة القاهرة، إن علاقة مصر بفلسطين لم تبدأ في عام 1948 فقط لا غير، وإنما ياسر عرفات نفسه أشهر مواطن فلسطيني عرفه التاريخ، بدأ في مصر ودرس في مصر قبل التقائه بالفدائيين، وتخرج من كلية الهندسة، وكان له العديد من الذكريات في مصر، ولم تنقطع صلته في مصر على الإطلاق، وكان دائما يتحدث أثناء تواجده في فلسطين باللهجة المصرية.

محمد عفيفي يتحدث عن علاقة مصر وفلسطين

وأضاف "عفيفي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع من خلال قناة "دي إم سي"، اليوم الاثنين، أن سيرة ياسر عرفات تؤكد على أهمية مصر ودورها تجاه فلسطين والعلاقات ودور مصر في القضية الفلسطينية، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينما زار فلسطين أكد أن رفح ليست آخر الحدود المصرية، وهو ما يؤكد على العلاقة القوية بين مصر وفلسطين.

وتابع محمد عفيفي، أن علاقة مصر بفلسطين هي علاقة أصيلة وقوية ووطيدة ومن الصعب تفكيكها تحت أي ظرف من الظروف.