فريد زهران: أمريكا تتحمل وزر الجريمة الإسرائيلية في غزة أمام التاريخ

قال المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن العدوان الوحشي للاحتلال الإسرائيلي على غزة أمر يؤلمنا جميعا، ونرى طوال الوقت قصف المستشفيات وقتل النساء والأطفال والشيوخ، وهذا بشكل واضح جرائم ضد الإنسانية.

وأضاف زهران، خلال لقائه مع الإعلامية قصواء الخلالي، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة "CBC"، أن الرأي العام العالمي والشعوب الغربية تستيقظ الآن وتتفهم أكثر ما يحدث داخل قطاع غزة من وحشية، لكن هناك تواطؤاً من الحكومات الغربية تجاه هذه الجريمة، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكمل المرشح الرئاسي فريد زهران: "تتحمل الإدارة الأمريكية والحكومات الأمريكية وزر هذه الجريمة أمام التاريخ، فإسرائيل ترتكب في غزة جرائم يندى لها الجبين وسط صمت غربي واسع من قبل الحكومات، كما أن صمود الشعب الفلسطيني حاليا هو الحل، والموقف الرسمي المصري متوافق عليه من جميع القوى الوطنية".