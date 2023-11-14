سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر في البنوك

يستقر سعر الدولار، اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2023، مقابل الجنيه المصرى وفقا لآخر تحديث في البنوك المصرية.

وجاء سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبى الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطنى الأهلى QNB وسجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك HSBC سجل 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصرى الخليجي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.