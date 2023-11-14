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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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3000 مواطن تحت الأنقاض.. دياب اللوح: قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية مضاعفة

السفير دياب اللوح
السفير دياب اللوح

أكد السفير دياب اللوح، السفير الفلسطيني في القاهرة، وجود تنسيق مستمر وأن الجهود المصرية متواصلة والاتصالات من خلال القيادة المصرية جارية مع كل الأطراف الإقليمية والدولية ليس فقط من أجل التخفيف عن الشعب الفلسطيني؛ ولكن من أجل وقف إطلاق النار وإدخال كمية أكبر من المساعدات الإنسانية والإغاثية المتكدسة على بوابة رفح وفي مطار العريش.

وأضاف "اللوح"، خلال مداخلته ببرنامج مصر الجديدة مع الإعلامية إنجي أنور على فضائية ETC ، أن المساعي المصرية السياسية والدبلوماسية مستمرة من أجل وقف الحرب الإسرائيلية على غزة ووقف العدوان على الشعب الفلسطيني في أنحاء الأراضي الفلسطينية وفتح أفق جديد في المنطقة.

ولفت، إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل لأن المياه والكهرباء مقطوعة عن قطاع غزة منذ شهر وأن إسرائيل دمرت البنية التحتية للاتصالات السلكية منذ اليوم الأول وأن المياه المعتمدة حاليا هي مياه مستوردة وأوشكت على النفاد، معقبا: "قطاع غزة يعيش كارثة إنسانية مضاعفة".

وأكد عدم وجود مياه شرب منذ شهر في غزة بعد تدمير البنية التحتية بشكل كامل.

قصف أكثر من 60% من الوحدات السكنية في غزة

وأشار، إلى أن ما ينقل في الفضائيات، هو جزء بسيط ونقطة من بحر و يمثل 10% فقط  مما يحدث في القطاع من مآس ومجازر، وأن أرقام الشهداء المعلنة، تمثل ما تم حصره وأن هناك جثامين مواطنين وأشلاء لم يتم تسجيلهم ولم يتم انتشالهم، مختتما: أن أكثر من 60% من الوحدات السكنية في غزة قصفت على يد قوات الاحتلال، وأن هناك أكثر من 3000 مواطن تحت الأنقاض منذ عدة أيام لا يعلمون إن كانوا أحياء أم لا. 
 

دياب اللوح الشعب الفلسطيني رفح الحرب الإسرائيلية غزة

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