عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: هناك خلل في ملف التعاقدات بالفريق.. ويجب الدفع بعناصر شابة

صدى البلد

أكد أحمد أبومسلم نجم النادي الأهلي السابق، أن هناك خلل واضح في ملف التعاقدات بالأهلي، ولابد من وجود لجنة سكاوتنج لتلبية احتياجات الفريق، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك حوار مع المدير الفني، وكل اللاعبين حتى الآن مستواهم غير ثابت خصوصا محمد هاني وبيرسي تاو وحسين الشحات.

 

وقال أبومسلم في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "قوة الأهلي كانت في الأطراف والوسط، ورغم قيام كولر بالتدوير في الموسم الماضي لم يتأثر الفريق لأن كل اللاعبين كانوا في حالة فنية جيدة، ولكن الموسم الحالي الأمور مختلفة تماما".

 

وأضاف: "مباراة الأهلي والجونة لم يتم التحضير لها جيدا من جانب كولر، خصوصا أن علاء عبدالعال يعتمد على الدفاع، وتشكيل الأهلي لم يكن جيدًا كان عليه اللعب بالأساسيين ومن ثم الاعتماد على البدلاء، وقوة الفريق كانت في السيطرة على مجريات الأمور، وهناك لاعبين مستواهم كان متذبذب في المباراة".

 

وأكمل: "كريم الدبيس كان جيدًا في المباريات السابقة، وفجأة تم استبعاده لصالح خالد عبدالفتاح الذي لا يجيد اللعب في الجبهة اليسرى، وتشكيل الأهلي منذ بداية اللقاء كان فيه مشكلة، وكذلك تراجع مستوى حسين الشحات من بعد تجديد عقده".

 

وأشار إلى أن رحيل محمد شريف عن الأهلي كان قرار غير جيد، خصوصا بعد التعاقد مع موديست صاحب الـ35 عامًا، كما أن الفريق كان في حاجة لإصلاح الأخطاء لكن كولر قرر إعطاء اللاعبين راحة أسبوع.

 

وأضاف: "لابد أن يتواجد عناصر الشباب في لجنة التخطيط بالنادي الأهلي وتلبية مطالب المدير الفني من الصفقات أو الاعتماد على منصب المدير الرياضي الذي أصبح موجود في العالم كله حاليا، والاعتماد على لجنة الاسكاوتنج التي تضم عناصر قادرة على الانتقاء بعناية، النادي يدفع ملايين الدولارات من أجل التعاقد مع رأس حربة على مدار عدة سنوات وفشل في هذا الملف".

 

وأكد: "الأهلي يعاني من أزمة الظهير الأيسر منذ فترة وكان قريب من ضم محمد حمدي لاعب بيراميدز قبل سنتين، وكذلك التعاقد مع مهاجم قوي مثل مابولولو، وموضوع استمرار موديست لنهاية الموسم غريب، والفريق مقبل على مواجهات صعبة في كأس العالم للأندية، واتحاد جدة حاليا يبحث عن مدرب كبير لقيادة الفريق بعد اقالة نونو سانتو، واتمنى ان يحقق الاهلي نتائج مشرفة".

 

وأتم: "الحالة الفنية لفريق الأهلي غير مستقرة والأداء متراجع وبالتأكيد المدير الفني هو المسؤول عن ذلك، والنادي تعاقد مع أليو بادجي الذي لم ينجح مع الأهلي لكنه نجح في فرنسا وجلب للفريق أموال كثيرة من وراء الاعارات ثم البيع النهائي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليفربول يحدد قيمة بيع محمد صلاح| كم السعر؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس اليوم

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. 3 لقاءات سر قصة الحب بينهما

مصر تودع أزمة انقطاع الكهرباء.. وهذا ما فعلته الحكومة بشأن الغاز والمازوت

مجلس الأهلي يعتذر عن زيارة الزمالك.. تعرف على السبب

مبررات واهية .. الخارجية: إسرائيل تعيق دخول المساعدات إلى غزة ..ومصر لم تغلق معبر رفح منذ بداية الأزمة

انفصال أحمد فهمي وهنا الزاهد.. شاهد 20 صور جمعتهما أثارت إعجاب الجمهور

التطبيع مع إسرائيل .. ليبيا تعلن قرارا جديدا ضد تل أبيب

ترشيحاتنا

سفراء فرنسيون لماكرون: تسود صورة سلبية عن بلدنا بسبب دعم إسرائيل

في أولى مهامه.. ديفيد كاميرون يبحث مع بلينكين ضرورة إعلان هدنة في غزة

توقُّف مولد الطاقة بـ مستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني جنوب غزة

السفير حجازي: أمريكا تستخدم إسرائيل والاحتلال لدور وظيفي أضر بالشعبين العربي والإسرائيلي

دعاء الرزق بالمال الحلال.. استجابته سريعة كالبرق

رسالة عاجلة من وزارة الداخلية لقائدي المركبات على الطرق السريعة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تتقدمين في العمر بشكل أسرع.. عنصر يجب على النساء فوق سن 50 تجنبه

لماذا القطط في الحضارة الفرعونية كانت مقدسة لذلك الحد؟.. تفاصيل مدهشة

احذر من تناول هذه الأطعمة والمشروبات على الريق

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

فيديو

من كل 1000 امرأة.. مقطع فيديو يثير الجدل لأعجوبة طبية نادرة

دروس في الصبر.. مقطع مؤثر لمجموعة من فاعلي الخير الفلسطينيين| شاهد

سر رسوب فؤاد خليل في معهد المسرح وعلاقته بـ محيي إسماعيل

هيرخص .. قرار عاجل من الحكومة حول واردات الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الزيوت المهدرجة.. السم في العسل

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الطيران المدني في خدمة أهداف التنمية المستدامة

محمد الصاحى

محمد الصاحى يكتب: ما بعد القمة العربية الإسلامية (1)

نهال علام

نهال علام تكتب: جميل هو عالم الطفولة

هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة الشقراء أجمل نساء الأرض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سيد الهراء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القادم في الحرب على غزة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تراجيديا الشرق الأوسط !

اﻟﻤﺰﻳﺪ