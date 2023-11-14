صافرات الإنذار تدوي بغلاف غزة.. القسام تقصف كيسوفيم

ذكرت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا أن صافرات الإنذار دوت منذ قليل في نيريم ونير عوز بغلاف غزة.

فيما قصفت سرايا القدس تحشدات العدو في أحراش "كيسوفيم" بعدد من قذائف الهاون.

ويشار إلي أن وسائل إعلام فلسطينية كانت قد أعلنت سقوط 13 شهيدا جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلين لعائلة الأغا وأبو جميزة في السطر الشرقي بخانيونس.

كما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن ٣ شهداء سقطوا فجر اليوم في طولكرم، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بجانب استشهاد الشاب وليد مصيعي (٢٦ عاما) ما يرفع حصيلة العدوان على المدينة إلى ٦ شهداء منذ مساء أمس.

كما أشارت الوزارة إلى أن عدد الإصابات بلغ ١٢ إصابة بينها ٤ في وضع حرج.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شباب من قرية العيسوية بالقدس المحتلة فجر اليوم وهم: ادهم سبتة، محمد ياسر درويش، قيس هيثم مصطفى، سامي ابو رميلة، مجدي حسن مصطفى، منصور محمود.